Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Для ремонта моста Метро придется закрыть сообщение метрополитена, — транспортный эксперт arrow

Для ремонта моста Метро придется закрыть сообщение метрополитена, — транспортный эксперт

30 июля 2023 07:10
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Для ремонта моста Метро придется закрыть сообщение метрополитена, — транспортный эксперт
Мост Метро. Фото: Wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Мост Метро официально признан неработоспособным и аварийным. Для полноценного ремонта его придется закрыть примерно на три года, при этом перекрыв сообщение через Днепр Красной ветки метрополитена.

Об этом Новини.LIVE рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Читайте также:

Судьба метро на мосту Метро

Киевские мосты играют чрезвычайно важную роль для жителей столицы. Поэтому, как правило, власти пытаются не перекрывать их на ремонт полностью, чтобы не создавать транспортного коллапса.

Но мост Метро перекрыть лишь частично не получится.

"Метрополитенная часть стоит на автомобильной части. То есть она от нее зависит. Если хоть что-то делать с автомобильной частью, то будет влияние на метрополитенную часть. Я боюсь, что придется закрывать и метро", — рассказал Дмитрий Беспалов.

Красной веткой каждый день пользуется огромное количество людей. До полномасштабной войны и Covid-19 это было 600 тысяч пассажиров в сутки.

"Закрыть сообщение метрополитена — и несколько десятков, сотен тысяч человек потеряют транспортную доступность. То есть им будет очень тяжело доезжать до рабочих мест", — говорит эксперт.

Такие масштабные объекты как мост Метро будут ремонтироваться в лучшем случае от 2 до 4 лет — и это при полном его закрытии. Властям необходимо будет найти для киевлян другие пути для переезда через Днепр.

Одно из предложений — закрыть на ремонт мост Метро, а один из других мостов выделить исключительно для общественного транспорта. Чтобы дать такому же количеству людей возможность пересекать Днепр.

Напомним, для того, чтобы разгрузить мосты, киевские власти планируют запустить Подольско-Воскресенский мост.

Однако, по прогнозам экспертов, этот запуск не облегчит передвижение столичным водителям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз