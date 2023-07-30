Для ремонта моста Метро придется закрыть сообщение метрополитена, — транспортный эксперт

Мост Метро. Фото: Wikipedia

Мост Метро официально признан неработоспособным и аварийным. Для полноценного ремонта его придется закрыть примерно на три года, при этом перекрыв сообщение через Днепр Красной ветки метрополитена.

Об этом Новини.LIVE рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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Киевские мосты играют чрезвычайно важную роль для жителей столицы. Поэтому, как правило, власти пытаются не перекрывать их на ремонт полностью, чтобы не создавать транспортного коллапса.

Но мост Метро перекрыть лишь частично не получится.

"Метрополитенная часть стоит на автомобильной части. То есть она от нее зависит. Если хоть что-то делать с автомобильной частью, то будет влияние на метрополитенную часть. Я боюсь, что придется закрывать и метро", — рассказал Дмитрий Беспалов.

Красной веткой каждый день пользуется огромное количество людей. До полномасштабной войны и Covid-19 это было 600 тысяч пассажиров в сутки.

"Закрыть сообщение метрополитена — и несколько десятков, сотен тысяч человек потеряют транспортную доступность. То есть им будет очень тяжело доезжать до рабочих мест", — говорит эксперт.

Такие масштабные объекты как мост Метро будут ремонтироваться в лучшем случае от 2 до 4 лет — и это при полном его закрытии. Властям необходимо будет найти для киевлян другие пути для переезда через Днепр.

Одно из предложений — закрыть на ремонт мост Метро, а один из других мостов выделить исключительно для общественного транспорта. Чтобы дать такому же количеству людей возможность пересекать Днепр.

Напомним, для того, чтобы разгрузить мосты, киевские власти планируют запустить Подольско-Воскресенский мост.

Однако, по прогнозам экспертов, этот запуск не облегчит передвижение столичным водителям.