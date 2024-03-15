Дніпро знову може вийти з берегів — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку
Дніпро ризикує знову вийти з берегів. Зростання рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Як повідомляється, затоплення фіксуватиметься через скиди води з Київського водосховища через настання весняного водопілля.
Гідрологи попереджають, що річкова вода утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Для столиці та Київської області оголошено І рівень небезпеки — жовтий.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Києву з початком весни загрожувало підтоплення міста, оскільки внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.
Згодом цю інформацію підтвердили у КМВА: там заявили, що початок збільшення рівня води у головній водній артерії в Україні зафіксували 14 березня.
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