Дніпро знову може вийти з берегів — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку

Дніпро затоплює київську набережну. Фото: Новини.LIVE

Дніпро ризикує знову вийти з берегів. Зростання рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Як повідомляється, затоплення фіксуватиметься через скиди води з Київського водосховища через настання весняного водопілля.

Гідрологи попереджають, що річкова вода утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Для столиці та Київської області оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

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Дніпро вийшов з берегів. Джерело: РБК-Україна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Києву з початком весни загрожувало підтоплення міста, оскільки внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.

Згодом цю інформацію підтвердили у КМВА: там заявили, що початок збільшення рівня води у головній водній артерії в Україні зафіксували 14 березня.