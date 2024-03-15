Днепр снова может выйти из берегов — в Укргидрометцентре предупредили об опасности
Днепр рискует снова выйти из берегов. Рост уровней воды ожидается как в столице, так и Бориспольском районе Киевской области.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Как сообщается, затопление будет фиксироваться из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в результате наступления весеннего половодья.
Гидрологи предупреждают, что речная вода будет содержаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Для столицы и Киевской области объявлен І уровень опасности — желтый.
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Напомним, ранее мы сообщали, что Киеву с началом весны грозило подтопление города, поскольку в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.
Впоследствии эту информацию подтвердили в КГВА: там заявили, что начало увеличения уровня воды в главной водной артерии Украины зафиксировали 14 марта.
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