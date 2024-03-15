Днепр снова может выйти из берегов — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Днепр затапливает киевскую набережную Фото: Новини.LIVE

Днепр рискует снова выйти из берегов. Рост уровней воды ожидается как в столице, так и Бориспольском районе Киевской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как сообщается, затопление будет фиксироваться из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в результате наступления весеннего половодья.

Гидрологи предупреждают, что речная вода будет содержаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Для столицы и Киевской области объявлен І уровень опасности — желтый.

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Днепр вышел из берегов. Источник: РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали, что Киеву с началом весны грозило подтопление города, поскольку в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.

Впоследствии эту информацию подтвердили в КГВА: там заявили, что начало увеличения уровня воды в главной водной артерии Украины зафиксировали 14 марта.