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Днепр снова может выйти из берегов — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

15 марта 2024 16:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Днепр снова может выйти из берегов — в Укргидрометцентре предупредили об опасности
Днепр затапливает киевскую набережную Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Днепр рискует снова выйти из берегов. Рост уровней воды ожидается как в столице, так и Бориспольском районе Киевской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как сообщается, затопление будет фиксироваться из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в результате наступления весеннего половодья.

Гидрологи предупреждают, что речная вода будет содержаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Для столицы и Киевской области объявлен І уровень опасности — желтый.

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Днепр вышел из берегов. Источник: РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали, что Киеву с началом весны грозило подтопление города, поскольку в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.

Впоследствии эту информацию подтвердили в КГВА: там заявили, что начало увеличения уровня воды в главной водной артерии Украины зафиксировали 14 марта.

Киев
Днепр
наводнение
Киевская область
Борисполь
река

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