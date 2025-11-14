Відео
Головна Київ У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло людини

У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло людини

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 13:38
Оновлено: 14:00
Обстріл Києва 14 листопада — зросла кількість жертв та поранених
Наслідки російського удару по Києву 14 листопада. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві у пʼятницю, 14 листопада, знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок нічного російського обстрілу. З-під завалів дістали ще одне тіло людини.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Загиблі та поранені в Києві 14 листопада

"Зросла кількість загиблих від нічної атаки — рятувальники виявили тіло шостої жертви", — зазначив Ткаченко.

Крім того, зросла кількість поранених до 35. Наразі рятувальники та медики продовжують роботу на місцях російських атак.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Реакція киян на обстріл

Житель Деснянського району Києва розповів, що хоче виїхати з сімʼєю на захід України.

"Ми маємо скоро виїжджати з Києва взагалі, більше ми не можемо це терпіти", — каже він.

Чоловік наголосив, що покидати територію України не планує.

"Виїжджати з України не маю бажання, але десь трошки подалі, щоб все заспокоїлося", — додав він.

Крім того, у Шевченківському районі Києва російська ракета впала біля одного з житлових комплексів. 

Нагадаємо, глава Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про ситуацію в районі після російського обстрілу.

Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідками атаки окупантів на Київ у ніч проти 14 листопада.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
