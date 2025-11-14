Обстріл Києва 14 листопада — зросла кількість жертв та поранених

У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло людини
У Києві у пʼятницю, 14 листопада, знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок нічного російського обстрілу. З-під завалів дістали ще одне тіло людини.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Загиблі та поранені в Києві 14 листопада
"Зросла кількість загиблих від нічної атаки — рятувальники виявили тіло шостої жертви", — зазначив Ткаченко.
Крім того, зросла кількість поранених до 35. Наразі рятувальники та медики продовжують роботу на місцях російських атак.
Реакція киян на обстріл
Житель Деснянського району Києва розповів, що хоче виїхати з сімʼєю на захід України.
"Ми маємо скоро виїжджати з Києва взагалі, більше ми не можемо це терпіти", — каже він.
Чоловік наголосив, що покидати територію України не планує.
"Виїжджати з України не маю бажання, але десь трошки подалі, щоб все заспокоїлося", — додав він.
Крім того, у Шевченківському районі Києва російська ракета впала біля одного з житлових комплексів.
Нагадаємо, глава Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про ситуацію в районі після російського обстрілу.
Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідками атаки окупантів на Київ у ніч проти 14 листопада.
