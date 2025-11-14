Видео
Україна
Днепровский район Киева оправляется от атаки РФ — фоторепортаж

Днепровский район Киева оправляется от атаки РФ — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 18:30
обновлено: 18:31
Последствия обстрела Днепровского района Киева — фоторепортаж
Последствия вражеского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

В Днепровском районе Киева продолжается ликвидация последствий российского обстрела, который произошел в ночь на 14 ноября. Взрывной волной были разрушены по меньшей мере четыре многоэтажки.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

Читайте также:

Последствия обстрела Днепровского района Киева

Среди ночи российские оккупанты атаковали столицу ракетами и "Шахедами". Один из ударных БпЛА попал в многоэтажку в Днепровском районе.

Обстріл Києва 14 листопада - фото
Сгоревшие квартиры в доме в Днепровском районе. Фото: Новини.LIVE
Обстріл дніпровського району - фото
Разрушенная многоэтажка в Днепровском районе. Фото: Новини.LIVE

В результате обстрела произошел пожар на первом и втором этаже дома. Взрывной волной были повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки вокруг.

Атака на Київі 14 листопада - наслідки
Выбиты окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Местные жители до сих пор пытаются оправиться от атаки врага. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

Обстріл Києва - фото наслідків
Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

На месте атаки работают коммунальные службы, которые помогают жителям ликвидировать последствия обстрела и починить выбитые окна.

Обстріл Києва - фото будинку
Поврежденный в результате атаки дом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в результате российского обстрела столицы известно о шести погибших и 35 раненых.

В Деснянском районе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы — под завалами дома еще находятся люди.

Киев обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
