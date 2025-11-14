Последствия обстрела Днепровского района Киева — фоторепортаж

Днепровский район Киева оправляется от атаки РФ — фоторепортаж
В Днепровском районе Киева продолжается ликвидация последствий российского обстрела, который произошел в ночь на 14 ноября. Взрывной волной были разрушены по меньшей мере четыре многоэтажки.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.
Последствия обстрела Днепровского района Киева
Среди ночи российские оккупанты атаковали столицу ракетами и "Шахедами". Один из ударных БпЛА попал в многоэтажку в Днепровском районе.
В результате обстрела произошел пожар на первом и втором этаже дома. Взрывной волной были повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки вокруг.
Местные жители до сих пор пытаются оправиться от атаки врага. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.
На месте атаки работают коммунальные службы, которые помогают жителям ликвидировать последствия обстрела и починить выбитые окна.
Напомним, что в результате российского обстрела столицы известно о шести погибших и 35 раненых.
В Деснянском районе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы — под завалами дома еще находятся люди.
Читайте Новини.LIVE!