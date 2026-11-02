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Головна Київ До +10 °C, висока вологість: прогноз погоди в Києві завтра

До +10 °C, висока вологість: прогноз погоди в Києві завтра

Ua ru
2 листопада 2026 13:31
До +10 °C, висока вологість: прогноз погоди в Києві 3 листопада Новини.LIVE
Дівчина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві 3 листопада, у вівторок, очікується переважно хмарна погода. Повідомляється, що небо буде затягнуте хмарами, але опади не прогнозуються. Температура повітря підніметься до +10 °C.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві 3 листопада

Вночі у столиці прогнозують близько +7 °C, а вдень повітря прогріється приблизно до +10 °C. Істотних прояснень експерти не очікують, однак дощу протягом дня також не передбачається.

Вітер буде північного напрямку, зі швидкістю 2–4 м/с, тобто залишатиметься слабким і суттєво не вплине на погоду.

Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 86%. Через такий високий показник буде відчуватись сирість.

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Ми писали, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив про теплоелектроцентралей Києва. За його словами, генерація на ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 після атаки РФ 7 січня 2026 року, на жаль, її не вдалось відновити.

Новини.LIVE повідомляли, що також Геннадій Рябцев проінформував про причину зупинок метрополітену в Києві. За його словами, це спричинено коливанням напруги та труднощі з передачею електроенергії.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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