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Главная Киев До +10 °C, высокая влажность: прогноз погоды в Киеве на завтра

До +10 °C, высокая влажность: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
2 ноября 2026 13:31
До +10 °C, высокая влажность: прогноз погоды в Киеве на 3 ноября Новини.LIVE
Девушка на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 3 ноября, во вторник, ожидается преимущественно облачная погода. Сообщается, что небо будет затянуто облаками, но осадков не прогнозируется. Температура воздуха поднимется до +10 °C.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве 3 ноября

Ночью в столице прогнозируют около +7 °C, а днём воздух прогреется примерно до +10 °C. Существенных прояснений эксперты не ожидают, однако дождя в течение дня также не предвидится.

Ветер будет северным, со скоростью 2–4 м/с, то есть останется слабым и существенно не повлияет на погоду.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 86%. Из-за такого высокого показателя будет ощущаться сырость.

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Мы писали, что эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев сообщил о теплоэлектроцентралях Киева. По его словам, выработку электроэнергии на ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 после атаки РФ 7 января 2026 года, к сожалению, восстановить не удалось.

Новини.LIVE сообщали, что Геннадий Рябцев также рассказал о причине остановок метрополитена в Киеве. По его словам, это вызвано колебаниями напряжения и трудностями с передачей электроэнергии.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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