Люди в метро. Фото: facebook.com/kyivmetro

У Києві виникли перебої в роботі метрополітену через проблеми з електропостачанням. Тимчасові обмеження торкнулися зеленої та червоної ліній, а також Борщагівського швидкісного трамвая. Після короткого відновлення рух на зеленій гілці знову призупиняли, однак згодом поїзди повернулися на маршрут.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, передає Новини.LIVE.

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Що спричинило проблеми з рухом поїздів

За словами Рябцева, перебої спричинили коливання напруги та труднощі з передачею електроенергії з правого берега Києва на лівий. Проблеми виникли напередодні вихідних, після чого в столиці почали застосовувати екстрені відключення світла без погодинних графіків.

Експерт пояснив, що пошкодження енергетичної інфраструктури ускладнюють не лише виробництво, а й передачу та розподіл електроенергії. Через це енергетики змушені обмежувати споживання великих об’єктів, зокрема метрополітену.

Подальший перебіг ситуації, за оцінкою експерта, залежатиме від інтенсивності російських атак реактивними дронами. Вони уражають обладнання, необхідне для передачі та розподілу електроенергії, що створює додаткові труднощі для стабільного постачання світла в столиці.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада в Києві через екстрені відключення електроенергії зупинилася частина міського електротранспорту. За командою "Укренерго" ДТЕК застосував аварійні знеструмлення, через що зникла напруга в контактних мережах.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки 7 січня київські ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 припинили виробництво електроенергії та досі не відновили генерацію. За словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, під час удару по території трьох об’єктів влучили 16 балістичних ракет. Інші джерела власної генерації в столиці мають недостатню потужність, щоб забезпечити потреби всього міста.