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Головна Київ У Києві зупинена генерація на трьох теплоелектроцентралях після атаки РФ

У Києві зупинена генерація на трьох теплоелектроцентралях після атаки РФ

Ua ru
2 листопада 2026 12:47
Ексклюзив
Київські ТЕЦ не виробляють електроенергію після удару РФ 7 січня AFP
Зруйнована Дарницька ТЕЦ. Фото ілюстративне: AFP

Київ наразі не може розраховувати на електроенергію від власних теплоелектроцентралей. Генерація на ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 залишається зупиненою після російської атаки 7 січня. Відтоді відновити виробництво електроенергії на цих об’єктах не вдалося.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, передає Новини.LIVE.

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Чому київські ТЕЦ не відновили виробництво електроенергії

За словами експерта, під час атаки російські війська випустили по території трьох теплоелектроцентралей 16 балістичних ракет. Унаслідок удару роботу енергетичних об’єктів було порушено, а виробництво електроенергії на них припинилося. Наразі всі три ТЕЦ залишаються поза процесом генерації.

У столиці також є інші об’єкти власного виробництва електроенергії, однак вони мають порівняно невеликі потужності. Тому забезпечити потреби всього міста лише завдяки цим джерелам неможливо.

Рябцев звернув увагу, що нинішні труднощі з електропостачанням Києва не варто пояснювати виключно нестачею генерації. За його оцінкою, значну роль відіграють пошкодження інфраструктури, яка відповідає за передачу та розподіл електроенергії.

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Тобто навіть за наявності електроенергії її постачання споживачам залежить від стану мереж. Пошкодження цих систем ускладнюють забезпечення міста електрикою, а швидко виправити ситуацію, наголосив експерт, не вдасться.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за командою "Укренерго". Під час аварійних знеструмлень погодинні графіки не діють, тому світло можуть вимикати поза визначеним розкладом.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада в Києві через екстрені відключення електроенергії зупинився рух частини міського електротранспорту. Унаслідок аварійних знеструмлень зникла напруга в контактних мережах.

Київ електроенергія ТЕЦ війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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