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Головна Київ До +19°C вдень, заморозки 0°C вночі: прогноз погоди на Київщині завтра

До +19°C вдень, заморозки 0°C вночі: прогноз погоди на Київщині завтра

Ua ru
3 жовтня 2026 16:39
До +19°C вдень, заморозки 0°C вночі: прогноз погоди на Київщині 4 жовтня
Жінка на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

На Київщині та в Києві у неділю, 4 жовтня, очікується осінній контраст температур, мінлива хмарність без опадів. В області вночі та вранці місцями можливий туман, а температура вночі становитиме до +6°C, вдень повітря прогріється до +19°C.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода на Київщині 4 жовтня

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у Київській області, 4 жовтня в неділю, буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вночі та вранці місцями прогнозують туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1...+6°C тепла. Водночас на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до 3°C. Вдень температура підвищиться до +14...19°C тепла.

У столиці також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме +4...+6°C тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16...+18°C.

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Вітер у Києві, як і по області, буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що пресслужба Київської міської військової адміністрації повідомила: правила проїзду столичними мостами через Дніпро під час повітряної тривоги оновлено. Більшість мостових переходів Києва, зокрема Північний, Дарницький, міст Метро та міст Патона, працюють у звичайному режимі та залишаються доступними для руху в обох напрямках.

Ми інформували, що це відбувається через систематичні атаки РФ по мостах Києва. Зокрема, 3 жовтня, у суботу, стало відомо про удар по Північному мосту. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Одного з них медики доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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