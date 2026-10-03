До +19°C днем, заморозки 0°C ночью: прогноз погоды на Киевщине 4 октября

Женщина на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киевской области и в Киеве в воскресенье, 4 октября, ожидается осенний перепад температур, переменная облачность без осадков. В области ночью и утром местами возможен туман, а температура ночью составит до +6 °C, днем воздух прогреется до +19 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киевской области 4 октября

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Киевской области 4 октября, в воскресенье, будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C тепла. При этом на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до 3 °C. Днем температура повысится до +14...19 °C тепла.

В столице также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...+6 °C тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +16...+18 °C.

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Ветер в Киеве, как и по области, будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Новости Киева

Новини.LIVE писали, что пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщила: правила проезда по столичным мостам через Днепр во время воздушной тревоги обновлены. Большинство мостовых переходов Киева, в частности Северный, Дарницкий, мост "Метро" и мост Патона, работают в обычном режиме и остаются доступными для движения в обоих направлениях.

Мы сообщали, что это происходит из-за систематических атак РФ по мостам Киева. В частности, 3 октября, в субботу, стало известно об ударе по Северному мосту. В результате обстрела пострадали два человека. Одного из них медики доставили в больницу для оказания необходимой помощи.