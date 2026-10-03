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Головна Київ Рух мостами Києва під час повітряної тривоги: нові правила

Рух мостами Києва під час повітряної тривоги: нові правила

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3 жовтня 2026 14:55
У Києві оновили правила проїзду мостами під час повітряної тривоги
Автомобілі на Північному мосту в Києві. Фото: УНІАН

У Києві оприлюднили оновлений регламент проїзду мостами через річку Дніпро під час оголошення повітряної тривоги. Переважна більшість столичних мостових переходів, зокрема Північний, Дарницький, міст Метро та міст Патона, продовжують функціонувати без жодних обмежень в обох напрямках. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Проїзд мостами в Києві під час повітряної тривоги

Південний міст під час повітряної тривоги проїзд із лівого берега на правий залишається без обмежень. Водночас рух у зворотному напрямку тимчасово перекривають на 15 хвилин після оголошення сигналу тривоги, після чого його відновлюють.

Заїхати на міст із правого берега в напрямку лівого можна зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та з боку автовокзалу "Видубичі".

"Подільсько-Воскресенський міст — у разі оголошення або відбою повітряної тривоги рух транспорту припиняється в обох напрямках на 15 хвилин. Після цього рух відновлюється в повному обсязі", — йдеться у повідомленні.

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Водночас на чотирьох мостах рух взагалі не обмежують під час повітряної тривоги:

  • Північний міст;
  • Дарницький міст;
  • Міст Патона;
  • Міст Метро.
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Допис КМВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 3 жовтня російські окупанти атакували реактивним дроном Північний міст в Києві, внаслідок чого пошкоджено дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

Наразі на Північному мості продовжуються ремонтні роботи. З лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий — одна полоса. Крім того, внаслідок російського удару поранення отримали двоє людей, одну з яких госпіталізували до лікарні.

Київ міст транспорт обстріли повітряна тривога громадський транспорт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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