До +27 °С і без дощу : прогноз погоди у Києві на 29 серпня

Жінка в літню пору року. Фото: Reuters

У Києві в суботу, 29 серпня, очікується похмура, але суха погода. Протягом дня небо буде переважно затягнуте хмарами, а температура повітря коливатиметься від +14 °С вночі до близько +27 °С вдень. Остання субота літа в столиці потішить теплом і відсутністю дощів.

Про це повідомляє Meteoprog.com, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Києві 29 серпня

Ніч у місті буде прохолодною — температура повітря опуститься приблизно до +14 °С. Вранці збережеться свіжа погода, однак упродовж дня повітря поступово прогріється.

Вдень стовпчики термометрів покажуть близько +27 °С. Попри хмарність, температура залишатиметься комфортною для кінця серпня, без різкого похолодання.

Опадів у Києві синоптики не прогнозують. Вітер очікується змінних напрямків, його швидкість становитиме 3–5 м/с. Сильних поривів протягом дня не передбачається.

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