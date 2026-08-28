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Головна Київ У Вишневому десятки авто згоріли після атаки: фоторепортаж

У Вишневому десятки авто згоріли після атаки: фоторепортаж

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28 серпня 2026 13:25
Ексклюзив
У Вишневому після атаки згоріли десятки автомобілів
Наслідки атаки у Вишневому. Фото: Новини.LIVE

У Вишневому Київської області внаслідок ворожої атаки утворилася велика вирва біля житлового комплексу. Довкола — десятки пошкоджених та спалених автомобілів, а дороги й подвір’я засипані уламками скла.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Унаслідок атаки на Вишневе пошкоджені житлові будинки та авто

На місці продовжують працювати рятувальники. Мешканці багатоповерхівок прибирають наслідки атаки у своїх квартирах та на території біля будинків.

У Вишневому десятки авто згоріли після атаки: фоторепортаж - фото 1
Понівечене авто. Фото: Новини.LIVE

Юлія, яка живе на п’ятому поверсі будинку навпроти місця падіння уламків, розповіла, що під час атаки її квартиру посікло уламками.

"У нас вибило вікна і осколок пролетів скрізь всю квартиру, аж туди, до загального коридору, пробив уламок над дверима. В принципі, загалом це потолок, вікна, і от пролетіли скрізь стіни на загальний коридор".

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Служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Жінка каже, що під час атаки перебувала вдома. За її словами, вночі було кілька повітряних тривог, однак під час останньої родина вже спала.

"Був взрив, накрилися одіялом, трошечки якби прийшли в себе і в коридор. На жаль, цю тривогу ми трошки проігнорували, можна сказати. Маленько осколком руку поранило трішки, попекло. А так, слава Богу, живі вже".

У Вишневому десятки авто згоріли після атаки: фоторепортаж - фото 3
Наслідки атаки у Вишневому. Фото: Новини.LIVE
У Вишневому десятки авто згоріли після атаки: фоторепортаж - фото 4
Наслідки атаки у Вишневому. Фото: Новини.LIVE

Ще один мешканець Вишневого, Олександр, розповів журналістці, що внаслідок атаки згорів його автомобіль. За словами чоловіка, машина була для нього надзвичайно важливою, адже в ній було фактично все його життя.

У Вишневому десятки авто згоріли після атаки: фоторепортаж - фото 5
Вирва на місці удару

На місці триває ліквідація наслідків удару.

Як повідомляли Новини.LIVE, у п’ятницю, 28 серпня, російські війська вкотре атакували Київську область. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Наразі на місцях продовжують працювати екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували склади "Нової пошти" та розташоване поруч підприємство у Святопетрівському під Києвом. Окупанти застосували тактику повторних ударів.

Київська область будинок війна в Україні балістична атака атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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