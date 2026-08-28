Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев До +27 °С и без дождя: прогноз погоды в Киеве на завтра

До +27 °С и без дождя: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
28 августа 2026 17:03
До +27 °С и без дождя: прогноз погоды в Киеве на 29 августа
Женщина летом. Фото: Reuters

В Киеве в субботу, 29 августа, ожидается пасмурная, но сухая погода. В течение дня небо будет преимущественно затянуто облаками, а температура воздуха будет колебаться от +14 °С ночью до около +27 °С днем. Последняя суббота лета в столице порадует теплом и отсутствием дождей.

Об этом сообщает Meteoprog.com, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая погода будет в Киеве 29 августа

Ночь в городе будет прохладной — температура воздуха опустится примерно до +14 °С. Утром сохранится прохладная погода, однако в течение дня воздух постепенно прогреется.

Днем столбики термометров покажут около +27 °С. Несмотря на облачность, температура останется комфортной для конца августа, без резкого похолодания.

Осадков в Киеве синоптики не прогнозируют. Ожидается ветер переменных направлений, его скорость составит 3–5 м/с. Сильных порывов в течение дня не предвидится.

Читайте также:

Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха — около 40%.

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что в Вишневом Киевской области после вражеской атаки образовалась масштабная воронка возле жилого комплекса. Вокруг нее — десятки повреждённых и сгоревших автомобилей, а дороги и дворы усыпаны осколками стекла. Местные жители поделились своими историями с журналисткой Новини.LIVE Дианой Шлыковой.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 28 августа, российские оккупанты вновь атаковали Киев. В результате обстрела сгорел склад, где, в частности, хранились книги издательства Vivat. Накануне фестиваля "Книжкова країна" на складе находилось значительное количество новинок и изданий украинских авторов. Из-за уничтожения книг участие Vivat в фестивале пока остается под вопросом.

погода Киев Киевская область прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации