До +27 °С и без дождя: прогноз погоды в Киеве на 29 августа

Женщина летом. Фото: Reuters

В Киеве в субботу, 29 августа, ожидается пасмурная, но сухая погода. В течение дня небо будет преимущественно затянуто облаками, а температура воздуха будет колебаться от +14 °С ночью до около +27 °С днем. Последняя суббота лета в столице порадует теплом и отсутствием дождей.

Об этом сообщает Meteoprog.com, передает Новини.LIVE.

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Какая погода будет в Киеве 29 августа

Ночь в городе будет прохладной — температура воздуха опустится примерно до +14 °С. Утром сохранится прохладная погода, однако в течение дня воздух постепенно прогреется.

Днем столбики термометров покажут около +27 °С. Несмотря на облачность, температура останется комфортной для конца августа, без резкого похолодания.

Осадков в Киеве синоптики не прогнозируют. Ожидается ветер переменных направлений, его скорость составит 3–5 м/с. Сильных порывов в течение дня не предвидится.

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Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 28 августа, российские оккупанты вновь атаковали Киев. В результате обстрела сгорел склад, где, в частности, хранились книги издательства Vivat. Накануне фестиваля "Книжкова країна" на складе находилось значительное количество новинок и изданий украинских авторов. Из-за уничтожения книг участие Vivat в фестивале пока остается под вопросом.