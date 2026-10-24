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Головна Київ До +30° і без опадів: погода в Києві на завтра

До +30° і без опадів: погода в Києві на завтра

Ua ru
24 жовтня 2026 14:17
Прогноз погоди в Києві на 25 жовтня — прогнозується теплий день Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві на завтра, 25 жовтня, буде хмарною з проясненнями, проте без опадів. Упродовж дня небо періодично затягуватимуть хмари, які чергуватимуться із сонячними проясненнями. 

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода на 25 жовтня в столиці

Опадів синоптики не прогнозують, тому протягом дня в столиці буде сухо.

До +30° і без опадів: погода в Києві на завтра - фото 1
Прогноз погоди в Києві на 25 жовтня. Фото: скриншот

У нічні години температура повітря становитиме приблизно +15 °C. Удень повітря прогріється до +28…+30 °C. Таким чином, різниця між нічними та денними показниками буде значною.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 4–6 м/с. Атмосферний тиск становитиме 752 мм рт. ст., а відносна вологість повітря — близько 67%.

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Отже, у неділю в Києві опадів не передбачається, а погодні умови визначатимуть мінлива хмарність і помірний південно-східний вітер.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський розкритикував підготовку Києва до зими та заявив про необхідність посилити управління безпекою столиці. Він наголосив, що до цієї роботи потрібно залучити фахівців, здатних оперативно реагувати на виклики воєнного часу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві готують допомогу маломобільним людям на випадок надзвичайних ситуацій узимку, зокрема тривалих відключень електроенергії та опалення. Для них планують організувати тимчасове розміщення в енергетично автономних закладах, а також надавати підтримку за місцем проживання. Наразі близько 3 тисяч киян із соціально вразливих груп погодилися за потреби тимчасово переїхати.

Київ осінь синоптик прогноз погоди погода в Києві
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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