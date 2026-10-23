Допомога маломобільним киянам узимку: що готує КМДА

Людина похилого віку на кріслі колісному. Фото ілюстративне: facebook.com/east.sos.ua

У Києві готуються допомагати маломобільним людям у разі надзвичайних ситуацій узимку, зокрема тривалих відключень електроенергії та тепла. Для них планують організувати тимчасове розміщення в енергетично автономних закладах, а також надавати необхідну підтримку за місцем проживання.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської військової адміністрації Марина Хонда, в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ", передає Новини.LIVE.

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Де зможуть тимчасово перебувати маломобільні кияни

За словами Хонди, місто насамперед розглядає можливості вже наявних закладів. Вони мають бути енергетично автономними та забезпечувати належні умови проживання й догляду. Для різних категорій людей формують окремі варіанти розміщення відповідно до їхніх потреб.

Допомогу планують організувати передусім для самотніх людей старшого віку, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та багатодітних родин. До підготовки долучилися також приватні заклади, які запропонували додаткові місця для тимчасового перебування. Крім того, у столичних лікарнях збільшують кількість місць.

Водночас більшість опитаних киян із соціально вразливих груп не готові залишати свої домівки навіть у разі погіршення ситуації. Наразі близько 3 тисяч людей висловили готовність тимчасово переїхати за потреби.

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За словами Марини Хонди, понад 90% опитаних планують залишатися вдома, тому соціальним працівникам доведеться бути готовими надавати допомогу безпосередньо за місцем проживання людей.

Окремий напрям підготовки — забезпечення гарячим харчуванням тих, хто через відсутність електроенергії та опалення не зможе самостійно приготувати їжу.

"Насамперед ідеться про забезпечення гарячим харчуванням. Зараз міський гуманітарний штаб співпрацює з благодійними фондами та закладами, які можуть допомогти з приготуванням і доставкою їжі. Ми формуємо відповідний резерв, щоб у разі відсутності тепла, коли люди не матимуть можливості самостійно приготувати їжу, забезпечити їх харчуванням удома", — повідомила Хонда.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити підготовку Києва до зимового періоду та забезпечити належне реагування на виклики воєнного часу. Президент наголосив на важливості залучення фахівців до управління безпекою столиці на тлі ризиків, пов’язаних із повномасштабною війною.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький розкритикував підготовку Києва до зими, заявивши, що столиця могла діяти швидше та якісніше. Він також повідомив, що уряд перебирає на себе роботи на окремих незавершених об’єктах, зокрема щодо захисту та резервного забезпечення, оскільки часу на очікування вже немає.