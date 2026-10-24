Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 25 октября, будет облачной с прояснениями, однако без осадков. В течение дня небо будет периодически затягиваться облаками, которые будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода на 25 октября в столице

Осадков синоптики не прогнозируют, поэтому в течение дня в столице будет сухо.

Прогноз погоды в Киеве на 25 октября. Фото: скриншот

В ночные часы температура воздуха составит примерно +15 °C. Днем воздух прогреется до +28…+30 °C. Таким образом, разница между ночными и дневными показателями будет значительной.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха — около 67%.

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Итак, в воскресенье в Киеве осадков не предвидится, а погодные условия будут определяться переменной облачностью и умеренным юго-восточным ветром.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский раскритиковал подготовку Киева к зиме и заявил о необходимости усилить управление безопасностью столицы. Он подчеркнул, что к этой работе нужно привлечь специалистов, способных оперативно реагировать на вызовы военного времени.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве готовят помощь маломобильным людям на случай чрезвычайных ситуаций зимой, в частности длительных отключений электроэнергии и отопления. Для них планируется организовать временное размещение в энергетически автономных учреждениях, а также оказывать поддержку по месту жительства. На данный момент около 3 тысяч киевлян из социально уязвимых групп согласились при необходимости временно переехать.