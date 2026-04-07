Головна Київ До Чорнобиля через 20 років повернулися білі лелеки: фото

До Чорнобиля через 20 років повернулися білі лелеки: фото

Дата публікації: 7 квітня 2026 10:03
До Чорнобиля через 20 років повернулися білі лелеки: фото
Білі лелеки у Чорнобилі. Фото: Денис Вишневський

До Чорнобиля повернулися білі лелеки. Зокрема, у центрі міста на даху адміністративної будівлі біля меморіалу "Зірка полин" помітили шість птахів. Повернення може свідчити про нові зміни в локальній популяції.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний Заповідник, передає Новини.LIVE.

Повернення білих лелек до Чорнобиля

"Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому", — йдеться у повідомленні.

Повернення білих лелек до Чорнобиля
Лелеки на даху адміністративної будівлі біля меморіалу "Зірка полин". Фото: Денис Вишневський
Білі лелеки у Чорнобилі
Біла лелека в Чорнобилі. Фото: Денис Вишневський

Упродовж цих 20 років у Чорнобилі лелек бачили лише під час міграції, тому їх поява відкриває цікаві перспективи для подальших спостережень. 

Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фото: скриншот

Білі лелеки — що відомо

Білий лелека — це великий перелітний птах, який добре відомий в Україні та вважається символом дому, родини і весни. Зовні лелека має біле оперення з чорними кінчиками крил, довгі червоні ноги та прямий червоний дзьоб. Розмах крил може сягати понад двох метрів. 

Мешкають білі лелеки поруч із людьми — у селах, на луках, біля водойм. Часто будують гнізда на дахах будинків, стовпах або спеціальних платформах. Вони повертаються до тих самих гнізд щороку, поступово їх розширюючи.

Харчуються лелеки дрібними тваринами: жабами, комахами, гризунами, ящірками, інколи рибою. 

Це перелітні птахи. На зиму вони відлітають до Африки, долаючи тисячі кілометрів. Навесні повертаються в Україну, зазвичай у березні-квітні.

Як писали Новини.LIVE, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили коней Пржевальського. Воні є останнім видом диких коней на планеті, які збереглися в первісному вигляді.

Раніше в Україні презентували фотоальбом із доповненою реальністю, присвячений життю в Чорнобильській зоні відчуження. Він поєднує документальні світлини з AR-технологіями.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
