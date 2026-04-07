В Чернобыль через 20 лет вернулись белые аисты: фото
В Чернобыль вернулись белые аисты. В частности, в центре города на крыше административного здания возле мемориала "Звезда полынь" заметили шесть птиц. Возвращение может свидетельствовать о новых изменениях в локальной популяции.
Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, передает Новини.LIVE.
Возвращение белых аистов в Чернобыль
"Для Чернобыля это настоящая сенсация: последнее гнездование аиста белого в городе было зафиксировано 20 лет назад", — говорится в сообщении.
В течение этих 20 лет в Чернобыле аистов видели только во время миграции, поэтому их появление открывает интересные перспективы для дальнейших наблюдений.
Белые аисты — что известно
Белый аист — это большая перелетная птица, которая хорошо известна в Украине и считается символом дома, семьи и весны. Внешне аист имеет белое оперение с черными кончиками крыльев, длинные красные ноги и прямой красный клюв. Размах крыльев может достигать более двух метров.
Обитают белые аисты рядом с людьми — в селах, на лугах, возле водоемов. Часто строят гнезда на крышах домов, столбах или специальных платформах. Они возвращаются к тем же гнездам каждый год, постепенно их расширяя.
Питаются аисты мелкими животными: лягушками, насекомыми, грызунами, ящерицами, иногда рыбой.
Это перелетные птицы. На зиму они улетают в Африку, преодолевая тысячи километров. Весной возвращаются в Украину, обычно в марте-апреле.
Как писали Новини.LIVE, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лошадей Пржевальского. Они являются последним видом диких лошадей на планете, которые сохранились в первозданном виде.
Ранее в Украине презентовали фотоальбом с дополненной реальностью, посвященный жизни в Чернобыльской зоне отчуждения. Он сочетает документальные фотографии с AR-технологиями.
