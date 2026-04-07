Дата публикации 7 апреля 2026 10:03
В Чернобыль через 20 лет вернулись белые аисты: фото
Белые аисты в Чернобыле. Фото: Денис Вишневский

В Чернобыль вернулись белые аисты. В частности, в центре города на крыше административного здания возле мемориала "Звезда полынь" заметили шесть птиц. Возвращение может свидетельствовать о новых изменениях в локальной популяции.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, передает Новини.LIVE.

Возвращение белых аистов в Чернобыль

"Для Чернобыля это настоящая сенсация: последнее гнездование аиста белого в городе было зафиксировано 20 лет назад", — говорится в сообщении.

Повернення білих лелек до Чорнобиля
Аисты на крыше административного здания возле мемориала "Звезда полынь". Фото: Денис Вишневский
Білі лелеки у Чорнобилі
Белый аист в Чернобыле. Фото: Денис Вишневский

В течение этих 20 лет в Чернобыле аистов видели только во время миграции, поэтому их появление открывает интересные перспективы для дальнейших наблюдений.

Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Фото: скриншот

Белые аисты — что известно

Белый аист — это большая перелетная птица, которая хорошо известна в Украине и считается символом дома, семьи и весны. Внешне аист имеет белое оперение с черными кончиками крыльев, длинные красные ноги и прямой красный клюв. Размах крыльев может достигать более двух метров.

Обитают белые аисты рядом с людьми — в селах, на лугах, возле водоемов. Часто строят гнезда на крышах домов, столбах или специальных платформах. Они возвращаются к тем же гнездам каждый год, постепенно их расширяя.

Питаются аисты мелкими животными: лягушками, насекомыми, грызунами, ящерицами, иногда рыбой.

Это перелетные птицы. На зиму они улетают в Африку, преодолевая тысячи километров. Весной возвращаются в Украину, обычно в марте-апреле.

Как писали Новини.LIVE, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лошадей Пржевальского. Они являются последним видом диких лошадей на планете, которые сохранились в первозданном виде.

Ранее в Украине презентовали фотоальбом с дополненной реальностью, посвященный жизни в Чернобыльской зоне отчуждения. Он сочетает документальные фотографии с AR-технологиями.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
