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Головна Київ До фотопастки у Чорнобилі потрапив величезний хижак

До фотопастки у Чорнобилі потрапив величезний хижак

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:01
Які тварини живуть в Чорнобильській зоні
Бурий ведмідь. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

На території Чорнобильського заповідника помітили бурого ведмедя, який є рідкісним хижаком для Полісся. Його зафіксували фотопастки.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний заповідник на сторінці у Facebook.

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Бурий ведмідь у Чорнобильській зоні

Зазначається, що фотопастки зафіксували тварину у червні. Ймовірно, це самець, який перебував у пошуках пари, адже саме травень-червень є періодом шлюбної активності цього виду.

Незважаючи на те, що бурий ведмідь — рідкісний мешканець українського Полісся, науковці вже кілька років поспіль фіксують ознаки повернення цього хижака на територію Заповідника. 

тварини у Чорнобилі
Бурий ведмідь у Чорнобилі. ​​​Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний заповідник

Як діяти, коли зустріли ведмедя?

Щоб уникнути ризику, дотримуйтеся простих, але важливих правил на територіях, де можуть перебувати ведмеді:

  • не ходіть поодинці, особливо в сутінках або вночі;
  • не наближайтеся до ведмедя і не намагайтеся фотографувати його зблизька;
  • зберігайте спокій у разі зустрічі. Не тікайте;
  • повільно і обережно відступайте назад, не роблячи різких рухів.

Нагадаємо, у червні повідомлялось, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили "смугасту сімейку". Йдеться про родину диких свиней. Фахівці зустріли 12 поросят та дві турботливі мами. Одна з них вела малюків по дамбі, а інша — замикала колону. 

А у липні в Чорнобильському заповіднику проводилися іхтіологічні дослідження. Науковців зацікавило пониззя річки Уж та річки Прип’ять,  а також водойми осушувальної системи. За результатами досліджень, було ідентифіковано 19 видів риб.

Київська область фото дикі тварини Чорнобиль заповідник
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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