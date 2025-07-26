Які тварини живуть в Чорнобильській зоні

Бурий ведмідь. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

На території Чорнобильського заповідника помітили бурого ведмедя, який є рідкісним хижаком для Полісся. Його зафіксували фотопастки.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний заповідник на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що фотопастки зафіксували тварину у червні. Ймовірно, це самець, який перебував у пошуках пари, адже саме травень-червень є періодом шлюбної активності цього виду.

Незважаючи на те, що бурий ведмідь — рідкісний мешканець українського Полісся, науковці вже кілька років поспіль фіксують ознаки повернення цього хижака на територію Заповідника.

Бурий ведмідь у Чорнобилі. ​​​Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний заповідник

Як діяти, коли зустріли ведмедя?

Щоб уникнути ризику, дотримуйтеся простих, але важливих правил на територіях, де можуть перебувати ведмеді:

не ходіть поодинці, особливо в сутінках або вночі;

не наближайтеся до ведмедя і не намагайтеся фотографувати його зблизька;

зберігайте спокій у разі зустрічі. Не тікайте;

повільно і обережно відступайте назад, не роблячи різких рухів.

Нагадаємо, у червні повідомлялось, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили "смугасту сімейку". Йдеться про родину диких свиней. Фахівці зустріли 12 поросят та дві турботливі мами. Одна з них вела малюків по дамбі, а інша — замикала колону.

А у липні в Чорнобильському заповіднику проводилися іхтіологічні дослідження. Науковців зацікавило пониззя річки Уж та річки Прип’ять, а також водойми осушувальної системи. За результатами досліджень, було ідентифіковано 19 видів риб.