Які тварини живуть в Чорнобильській зоні

До фотопастки у Чорнобилі потрапив величезний хижак
На території Чорнобильського заповідника помітили бурого ведмедя, який є рідкісним хижаком для Полісся. Його зафіксували фотопастки.
Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний заповідник на сторінці у Facebook.
Бурий ведмідь у Чорнобильській зоні
Зазначається, що фотопастки зафіксували тварину у червні. Ймовірно, це самець, який перебував у пошуках пари, адже саме травень-червень є періодом шлюбної активності цього виду.
Незважаючи на те, що бурий ведмідь — рідкісний мешканець українського Полісся, науковці вже кілька років поспіль фіксують ознаки повернення цього хижака на територію Заповідника.
Як діяти, коли зустріли ведмедя?
Щоб уникнути ризику, дотримуйтеся простих, але важливих правил на територіях, де можуть перебувати ведмеді:
- не ходіть поодинці, особливо в сутінках або вночі;
- не наближайтеся до ведмедя і не намагайтеся фотографувати його зблизька;
- зберігайте спокій у разі зустрічі. Не тікайте;
- повільно і обережно відступайте назад, не роблячи різких рухів.
Нагадаємо, у червні повідомлялось, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили "смугасту сімейку". Йдеться про родину диких свиней. Фахівці зустріли 12 поросят та дві турботливі мами. Одна з них вела малюків по дамбі, а інша — замикала колону.
А у липні в Чорнобильському заповіднику проводилися іхтіологічні дослідження. Науковців зацікавило пониззя річки Уж та річки Прип’ять, а також водойми осушувальної системи. За результатами досліджень, було ідентифіковано 19 видів риб.
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