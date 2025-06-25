У Чорнобильському заповіднику зафіксували родину диких свиней

Дикі свині. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили "смугасту сімейку". Йдеться про родину диких свиней.

Про це повідомила пресслужба заповідника у Facebook.

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Фахівці зустріли 12 поросят та дві турботливі мами. Одна з них вела малюків по дамбі, а інша — замикала колону.

Дика свиня. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Хоч на фото ця компанія виглядає милою та насправді — це серйозна сила. Дикі свині надзвичайно дбайливі батьки, особливо самки. При найменшій загрозі вони миттєво кидаються захищати потомство, тож зустрівши таких мешканців у лісі, варто поводитись обережно і непомітно", — йдеться у повідомленні.

Дикі свині. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Зазвичай самки утворюють материнські стада, у яких разом утримуються поросята з кількох приплодів. Групу очолює найстаріша й найдосвідченіша самка. У пошуках їжі та води вони пересуваються разом.

Молоді самці з часом покидають рідну групу — спочатку приєднуються до зграй самців, а згодом переходять до самостійного існування.

Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зустріли унікального жука-оленя, який занесений до Червоної книги України.

Раніше у заповіднику виявили безногу ящірку. Вона більшість часу проводить під землею та часто полює на дощових червʼяків.