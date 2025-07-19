Яка риба водиться у Чорнобилі — науковці розкрили деталі

Науковці дослідили, яка риба водиться біля Чорнобиля — фото
У липні 2025 року в Чорнобильському заповіднику проводилися іхтіологічні дослідження. Науковців зацікавило пониззя річки Уж та річки Прип’ять, а також водойми осушувальної системи.
Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (ЧРЕБЗ).
Які види риб живуть у водоймах Чорнобиля
За результатами досліджень, було ідентифіковано 19 видів риб. Це в більшості типові представники іхтіофауни досліджуваних водойм.
"Цікавим фактом є досить низька чисельність в уловах інвазійних видів риб, які в інших водоймах регіону представлені значно більше. Так, наприклад, ми не виловили жодної особини амурського чебачка та сонячного окуня. Чисельність головешки ротаня та карася сріблястого в осушувальних каналах була мінімальною", — йдеться у повідомленні.
Дослідники пов'язують цей факт з відносно природним станом водойм Заповідника та досить стабільним станом іхтіоценозів.
"Саме в нетрансформованих водоймах інвазійним чужорідним видам досить важко прижитися та вклинитися в сформовані не порушені біоценози", — кажуть науковці.
Вони підкреслюють, що дослідження риб у Чорнобильському заповіднику мають особливу цінність, адже проводяться в унікальному середовищі.
Тривала відсутність людської діяльності, збережена природа та вплив постійного радіаційного фону створюють унікальні умови для вивчення життя риб у майже природному стані.
"В перспективі систематичні обстеження водних об’єктів дадуть змогу оцінити зміни видового склад риб, оцінити роль акваторій у збереженні рідкісних видів, простежити природні процеси відновлення фауни без антропогенного тиску. Такі дослідження є важливими для розуміння екологічної ролі риб у стабілізації водних екосистем, а також для збереження біорізноманіття у радіаційно трансформованому середовищі", — підсумували дослідники.
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