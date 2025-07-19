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Головна Київ Науковці дослідили, яка риба водиться біля Чорнобиля — фото

Науковці дослідили, яка риба водиться біля Чорнобиля — фото

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 23:02
Яка риба водиться у Чорнобилі — науковці розкрили деталі
4-й енергоблок Чорнобильської АЕС. Фото: Роман Кошмал

У липні 2025 року в Чорнобильському заповіднику проводилися іхтіологічні дослідження. Науковців зацікавило пониззя річки Уж та річки Прип’ять,  а також водойми осушувальної системи.

Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (ЧРЕБЗ).

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За результатами досліджень, було ідентифіковано 19 видів риб. Це в більшості типові представники іхтіофауни досліджуваних водойм.

"Цікавим фактом є досить низька чисельність в уловах інвазійних видів риб, які в інших водоймах регіону представлені значно більше. Так, наприклад, ми не виловили жодної особини амурського чебачка та сонячного окуня. Чисельність головешки ротаня та карася сріблястого в осушувальних каналах була мінімальною", — йдеться у повідомленні.

Риби у Чорнобилі
Вилов риби для дослідження. Фото: ЧРЕБЗ

Дослідники пов'язують цей факт з відносно природним станом водойм Заповідника та досить стабільним станом іхтіоценозів.

"Саме в нетрансформованих водоймах інвазійним чужорідним видам досить важко прижитися та вклинитися в сформовані не порушені біоценози", — кажуть науковці.

Риби у Чорнобилі
Заміри виловленої риби. Фото: ЧРЕБЗ

Вони підкреслюють, що дослідження риб у Чорнобильському заповіднику мають особливу цінність, адже проводяться в унікальному середовищі.

Риби у Чорнобилі
Риба, яка водиться у Чорнобилі. Фото: ЧРЕБЗ

Тривала відсутність людської діяльності, збережена природа та вплив постійного радіаційного фону створюють унікальні умови для вивчення життя риб у майже природному стані.

"В перспективі систематичні обстеження водних об’єктів дадуть  змогу оцінити зміни видового склад риб, оцінити роль акваторій у збереженні рідкісних видів,  простежити природні процеси відновлення фауни без антропогенного тиску. Такі дослідження є важливими для розуміння екологічної ролі риб у стабілізації водних екосистем, а також для збереження біорізноманіття у радіаційно трансформованому середовищі", — підсумували дослідники.

Риби у Чорнобилі
Риба із Чорнобиля. Фото: ЧРЕБЗ

Раніше ми писали, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили "смугасту сімейку".

Також ми повідомляли, що у Чорнобильському заповіднику зустріли унікального жука-оленя, який занесений до Червоної книги України.

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Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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