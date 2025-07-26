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Главная Киев В фотоловушку в Чернобыле попал огромный хищник

В фотоловушку в Чернобыле попал огромный хищник

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 11:01
Какие животные живут в Чернобыльской зоне
Бурый медведь. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

На территории Чернобыльского заповедника заметили бурого медведя, который является редким хищником для Полесья. Его зафиксировали фотоловушки.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный заповедник на странице в Facebook.

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Бурый медведь в Чернобыльской зоне

Отмечается, что фотоловушки зафиксировали животное в июне. Вероятно, это самец, который находился в поисках пары, ведь именно май-июнь является периодом брачной активности этого вида.

Несмотря на то, что бурый медведь — редкий житель украинского Полесья, ученые уже несколько лет подряд фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию Заповедника.

тварини у Чорнобилі
Бурый медведь в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный заповедник

Как действовать, когда встретили медведя?

Чтобы избежать риска, придерживайтесь простых, но важных правил на территориях, где могут находиться медведи:

  • не ходите в одиночку, особенно в сумерках или ночью;
  • не приближайтесь к медведю и не пытайтесь фотографировать его вблизи;
  • сохраняйте спокойствие в случае встречи. Не убегайте;
  • медленно и осторожно отступайте назад, не делая резких движений.

Напомним, в июне сообщалось, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили "полосатую семейку". Речь идет о семье диких свиней. Специалисты встретили 12 поросят и две заботливые мамы. Одна из них вела малышей по дамбе, а другая — замыкала колонну.

А в июле в Чернобыльском заповеднике проводились ихтиологические исследования. Ученых заинтересовало низовья реки Уж и реки Припять, а также водоемы осушительной системы. По результатам исследований, было идентифицировано 19 видов рыб.

Киевская область фото дикие животные Чернобыль заповедник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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