Какие животные живут в Чернобыльской зоне

В фотоловушку в Чернобыле попал огромный хищник
На территории Чернобыльского заповедника заметили бурого медведя, который является редким хищником для Полесья. Его зафиксировали фотоловушки.
Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный заповедник на странице в Facebook.
Бурый медведь в Чернобыльской зоне
Отмечается, что фотоловушки зафиксировали животное в июне. Вероятно, это самец, который находился в поисках пары, ведь именно май-июнь является периодом брачной активности этого вида.
Несмотря на то, что бурый медведь — редкий житель украинского Полесья, ученые уже несколько лет подряд фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию Заповедника.
Как действовать, когда встретили медведя?
Чтобы избежать риска, придерживайтесь простых, но важных правил на территориях, где могут находиться медведи:
- не ходите в одиночку, особенно в сумерках или ночью;
- не приближайтесь к медведю и не пытайтесь фотографировать его вблизи;
- сохраняйте спокойствие в случае встречи. Не убегайте;
- медленно и осторожно отступайте назад, не делая резких движений.
Напомним, в июне сообщалось, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили "полосатую семейку". Речь идет о семье диких свиней. Специалисты встретили 12 поросят и две заботливые мамы. Одна из них вела малышей по дамбе, а другая — замыкала колонну.
А в июле в Чернобыльском заповеднике проводились ихтиологические исследования. Ученых заинтересовало низовья реки Уж и реки Припять, а также водоемы осушительной системы. По результатам исследований, было идентифицировано 19 видов рыб.
Читайте Новини.LIVE!