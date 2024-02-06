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До Києва прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця

6 лютого 2024 08:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
До Києва прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця
Мер Риги Вілніс Кірсіс. Фото: LSM
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До Києва вранці, 6 лютого, прибув з візитом мер Риги Вілніс Кірсіс. Разом із ним приїхала його заступниця Лінда Озола.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Мер Риги прибув до Києва

"Також в Київ прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця, моя колега в минулому в ПАРЄ Лінда Озола. Ласкаво просимо!", — написав Гончаренко на своїй сторінці у Telegram.

Вілніс Кірсіс є латвійським економістом, бізнесменом і політиком. З серпня 2023 року він є очільником Ризької думи. Також він є депутатом двох скликань Сейму Латвії. Представляє партію "Єдність", яка раніше була частиною "Партії реформ".

17 серпня 2023 Вілніс був обраний мером Риги. Перед тим він був виконувачем обов'язків голови міста.

Раніше ми повідомляли, що в Києві побувала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона вже провела зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Нагадуємо, що заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва з візитом 31 січня. У столиці вона зустрілася з представниками української влади.

Крім того, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори зі Сполучених штатів Америки. 

Київ
Латвія
Україна
політики
світ

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