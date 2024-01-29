Генеральні інспектори США прибули до Києва — яка мета візиту

Генеральні інспектори США в Києві. Фото: X/Bridget A. Brink

До Києва прибули генеральні інспектори зі Сполучених штатів Америки. Вони перевірятимуть допомогу, надану Україні.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

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"Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку", — написала вона.

Брінк зазначила, що їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.

Скриншот допису Брінк

Нагадаємо, що 16 січня до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріли на платформі вокзалу у Києві та подарували букет блакитних та жовтих квітів.

Також ми писали, що 13 січня новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув з візитом до Києва. Це був його перший закордонний візит на цій посаді.