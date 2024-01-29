Генеральні інспектори США прибули до Києва — яка мета візиту
До Києва прибули генеральні інспектори зі Сполучених штатів Америки. Вони перевірятимуть допомогу, надану Україні.
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Генеральні інспектори США приїхали в Україну 29 січня
"Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку", — написала вона.
Брінк зазначила, що їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.
Нагадаємо, що 16 січня до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріли на платформі вокзалу у Києві та подарували букет блакитних та жовтих квітів.
Також ми писали, що 13 січня новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув з візитом до Києва. Це був його перший закордонний візит на цій посаді.
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