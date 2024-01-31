Заступниця держсекретаря США Нуланд прибула до Києва

Вікторія Нуланд на вокзалі в Києві. Фото: X/Bridget A. Brink

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва з візитом сьогодні, 31 січня. У неї заплановані зустрічі з представниками української влади.

Про це повідомила пані посол США Бріджит Брінк.

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"Тепло вітаємо з поверненням в Україну, Вікторія Нуланд", — написала вона.

За словами Брінк, сьогодні в Нуланд заплановані зустрічі з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством.

Мета візиту — підкреслити спільну прихильність США до перемоги над російською агресією в Україні.

Скриншот допису Брінк

Нагадаємо, що 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори зі Сполучених штатів Америки.

Також ми писали, що генеральні інспектори Сполучених Штатів провели зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони обговорили допомогу, надану США для України.