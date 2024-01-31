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Заступниця держсекретаря США Нуланд прибула до Києва

31 січня 2024 12:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Заступниця держсекретаря США Нуланд прибула до Києва
Вікторія Нуланд на вокзалі в Києві. Фото: X/Bridget A. Brink
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва з візитом сьогодні, 31 січня. У неї заплановані зустрічі з представниками української влади.

Про це повідомила пані посол США Бріджит Брінк.

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"Тепло вітаємо з поверненням в Україну, Вікторія Нуланд", — написала вона.

За словами Брінк, сьогодні в Нуланд заплановані зустрічі з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством.

Мета візиту — підкреслити спільну прихильність США до перемоги над російською агресією в Україні.

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Скриншот допису Брінк

Нагадаємо, що 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори зі Сполучених штатів Америки. 

Також ми писали, що генеральні інспектори Сполучених Штатів провели зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони обговорили допомогу, надану США для України.

США
Київ
Вікторія Нуланд

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