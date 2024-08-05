До Києва прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі

Міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі. Фото: посольство Японії в Україні

Міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі у понеділок, 5 серпня, прибув з візитом до Києва. В Україні він планує обговорити можливості подальшої співпраці.

Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні в X.

Читайте також:

5 серпня міністр Коїдзумі @MOJ_HOUMU 🇯🇵 прибув до 🇺🇦. Під час візиту він планує провести низку зустрічей із 🇺🇦 колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції. pic.twitter.com/cZzFtBthAh — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 5, 2024

Візит Коїдзумі до Києва 5 серпня

"Під час візиту він планує провести низку зустрічей із 🇺🇦 колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису посольства

Відомо, що одразу після приїзду Коїдзумі разом із генеральним прокурором Андрієм Костіним побував біля меморіалу жертвам російської окупації в Бучі. Також він відвідав координаційний центр підтримки потерпілих і свідків.

Міністр Коїдзумі @MOJ_HOUMU 🇯🇵 разом із генпрокурором Костіним @AndriyKostinUa відвідали меморіал жертвам російської окупації в Бучі. pic.twitter.com/BX94otqZYE — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 5, 2024

Також японський міністр відвідав Центральний будинок культури в Ірпіні, який був серйозно пошкоджений обстрілами росіян в перші дні повномасштабної війни у 2022 році.

Коїдзумі в Ірпені. Фото: посольство Японії в Україні

Крім того, він поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України та віддав їм шану.