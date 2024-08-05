До Києва прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі

До Києва прибув міністр юстиції Японії — яка мета візиту
Міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі у понеділок, 5 серпня, прибув з візитом до Києва. В Україні він планує обговорити можливості подальшої співпраці.
Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні в X.
5 серпня міністр Коїдзумі @MOJ_HOUMU 🇯🇵 прибув до 🇺🇦. Під час візиту він планує провести низку зустрічей із 🇺🇦 колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції. pic.twitter.com/cZzFtBthAh— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 5, 2024
Візит Коїдзумі до Києва 5 серпня
"Під час візиту він планує провести низку зустрічей із 🇺🇦 колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що одразу після приїзду Коїдзумі разом із генеральним прокурором Андрієм Костіним побував біля меморіалу жертвам російської окупації в Бучі. Також він відвідав координаційний центр підтримки потерпілих і свідків.
Міністр Коїдзумі @MOJ_HOUMU 🇯🇵 разом із генпрокурором Костіним @AndriyKostinUa відвідали меморіал жертвам російської окупації в Бучі. pic.twitter.com/BX94otqZYE— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 5, 2024
Також японський міністр відвідав Центральний будинок культури в Ірпіні, який був серйозно пошкоджений обстрілами росіян в перші дні повномасштабної війни у 2022 році.
Крім того, він поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України та віддав їм шану.
5 серпня міністр Коїдзумі @MOJ_HOUMU 🇯🇵 поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України та віддав їм шану. pic.twitter.com/O18qfArPH3— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 5, 2024
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