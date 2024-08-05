В Киев прибыл министр юстиции Японии Рюдзи Коидзуми

В Киев прибыл министр юстиции Японии — какова цель визита
Министр юстиции Японии Рюдзи Коидзуми в понедельник, 5 августа, прибыл с визитом в Киев. В Украине он намерен обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине в X.
5 августа министр Коидзуми @MOJ_HOUMU 🇯🇵 прибыл в 🇺🇦. Во время визита он планирует провести ряд встреч с коллегами для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции. pic.twitter.com/cZzFtBthAh— Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) August 5, 2024
Визит Коидзуми в Киев 5 августа
"Во время визита он планирует провести ряд встреч с коллегами для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции", — говорится в сообщении.
Известно, что после приезда Коидзуми вместе с генеральным прокурором Андреем Костиным побывал возле мемориала жертвам российской оккупации в Буче. Также он посетил координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей.
Министр Коидзуми @MOJ_HOUMU 🇯🇵 вместе с генпрокурором Костиным @AndriyKostinUa посетили мемориал жертвам российской оккупации в Буче. pic.twitter.com/BX94otqZYE— Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) August 5, 2024
Также японский министр посетил Центральное здание культуры в Ирпене, которое было серьезно повреждено обстрелами россиян в первые дни полномасштабной войны в 2022 году.
Кроме того, он возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины и отдал им почет.
5 августа министр Коидзуми @MOJ_HOUMU 🇯🇵 возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины и отдал им почет. pic.twitter.com/O18qfArPH3— Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) August 5, 2024
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