В Киев прибыл министр юстиции Японии Рюдзи Коидзуми

Министр юстиции Японии Рюдзи Коидзуми. Фото: посольство Японии в Украине

Министр юстиции Японии Рюдзи Коидзуми в понедельник, 5 августа, прибыл с визитом в Киев. В Украине он намерен обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине в X.

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5 августа министр Коидзуми @MOJ_HOUMU 🇯🇵 прибыл в 🇺🇦. Во время визита он планирует провести ряд встреч с коллегами для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции. pic.twitter.com/cZzFtBthAh — Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) August 5, 2024

Визит Коидзуми в Киев 5 августа

"Во время визита он планирует провести ряд встреч с коллегами для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции", — говорится в сообщении.

Скриншот поста посольства

Известно, что после приезда Коидзуми вместе с генеральным прокурором Андреем Костиным побывал возле мемориала жертвам российской оккупации в Буче. Также он посетил координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей.

Министр Коидзуми @MOJ_HOUMU 🇯🇵 вместе с генпрокурором Костиным @AndriyKostinUa посетили мемориал жертвам российской оккупации в Буче. pic.twitter.com/BX94otqZYE — Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) August 5, 2024

Также японский министр посетил Центральное здание культуры в Ирпене, которое было серьезно повреждено обстрелами россиян в первые дни полномасштабной войны в 2022 году.

Коидзуми в Ирпене. Фото: посольство Японии в Украине.

Кроме того, он возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины и отдал им почет.