Стрілянина в готелі у Києві — стало відомо, хто може бути причетний

До стрілянини у Києві може бути причетний мешканець Дніпра
Ввечері 23 листопада сталася стрілянина сталася в одному з готелів Києва. Через це загинула людина, ще двоє — поранені. Один із затриманих виявився мешканцем Дніпра.
Про це інформують в Telegram-каналі "Київ Оперативний" у суботу, 23 листопада.
Що відомо про стрілянину у київському готелі
Зазначається, що один із затриманих у готелі "Sky Loft" родом із Дніпра. Офіційної інформації про затримання стрілка поки що немає.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Нагадаємо, поліція розшукує стрілка, який відкрив вогонь в одному з готелів Києва. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
У Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився на те, що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він влаштував стрілянину зі службової зброї на вулиці.
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