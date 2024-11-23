Стрілянина в готелі у Києві — стало відомо, хто може бути причетний

Двоє поліцейських. Фото: патрульна поліція

Ввечері 23 листопада сталася стрілянина сталася в одному з готелів Києва. Через це загинула людина, ще двоє — поранені. Один із затриманих виявився мешканцем Дніпра.

Про це інформують в Telegram-каналі "Київ Оперативний" у суботу, 23 листопада.

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Зазначається, що один із затриманих у готелі "Sky Loft" родом із Дніпра. Офіційної інформації про затримання стрілка поки що немає.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Нагадаємо, поліція розшукує стрілка, який відкрив вогонь в одному з готелів Києва. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився на те, що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він влаштував стрілянину зі службової зброї на вулиці.