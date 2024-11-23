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К стрельбе в Киеве может быть причастен житель Днепра

23 ноября 2024 22:20
Ольга Антоновская - редактор
Стрельба в гостинице в Киеве — стало известно, кто может быть причастен
Двое полицейских. Фото: патрульная полиция
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 23 ноября произошла стрельба в одной из гостиниц Киева. Из-за этого погиб человек, еще двое — ранены.

Об этом информируют в Telegram-канале "Киев Оперативный" в субботу, 23 ноября.

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Отмечается, что один из задержанных в отеле Sky Loft родом из Днепра. Официальной информации о задержании стрелка пока нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, полиция разыскивает стрелка, открывшего огонь в одной из гостиниц Киева. Правоохранители открыли уголовное производство.

В Николаевской области нетрезвый военнослужащий возмутился тем, что ему отказались продавать алкоголь. Поэтому он устроил стрельбу из служебного оружия на улице.

Киев оружие стрельба полиция конфликт гостиницы

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