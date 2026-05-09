Доля будинку на Кременецькому, 5: коли знесуть руїни, де загинули кияни

Атакований росіянами будинок у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE

Минуло більше року з моменту масштабної російської атаки на Святошинський район. 24 квітня 2025 року окупанти розбили понад 100 будівель та вбили 13 киян. Однією з головних цілей став житловий будинок за адресою Кременецький провулок, 5.

Про долю будинку розповів очільник району Георгій Зантарая розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Минув рік з дня атаки, а на Кременецькому провулку досі руїни

У ніч на 24 квітня північнокорейська ракета поцілила у будинок на Кременецькому провулку, 5. Під завалами опинились українці, які спали мирним сном. Рятувальна операція тривала кілька діб, а район не оговтався після трагедії досі.

Нині у руїнах, які залишились від будинку, гуляє вітер та обвалюється цегла. Обʼкт досі не знесли через бюрократичні питання, втім демонтаж планують.

"Там роботи виконує комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ". Навколо будинку вже почали зводити огорожу. Ми кожного разу зазначаємо, що його треба демонтувати. Чому? Тому що це прохідна зона, де ходять діти. Там небезпечно і треба пришкидшити роботу, але ми розуміємо, що деякі документи займають час", — розповідає Георгій Зантарая.

У цьому будинку було 12 квартир. Власники 8 осель вже отримали сертифікати на отримання нового житла, інші квартири не були приватизовані. Питання щодо надання їм житла, за словами очільника района, розглянуть на найближчій сесії Київської ради.

"На швидкість виконання робіт впливають багато факторів. Паралельно у нас є інші пошкодження. Чимало фахівців залучені на відновлення в інших районах. Але я вас запевняю, що найближчим часом почнуться роботи щодо демонтажу цього будинку", — каже очільник РДА.

Кременецький провулок, 5. Фото: Новини.LIVE

