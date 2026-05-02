Головна Київ У Святошинському районі Києва пошкоджено 336 будинків

Дата публікації: 2 травня 2026 21:23
Пошкоджений будинок після обстрілів у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Святошинському районі Києва за час повномасштабної війни пошкоджено 336 житлових будинків. В місті триває відбудова пошкодженого житла і більшість об'єктів вже відновлено. 

Про це заявив голова Святошинської РДА Георгій Зантарая в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Пошкодженні будинки у Святошинському районі

"336 будинків у нас пошкоджено з початку війни. 80% з цієї цифри за 2025 рік", — розповів Зантаря.

За його словами, попри значні руйнування та постійні ворожі атаки, більшість об'єктів вже відновили. Станом на сьогодні капітальних ремонтів потребують 36 будинків, всі інші вже завершені.

Окремо голова РДА подякував благодійним організаціям за допомогу у відновленні житла киянам. Він навів приклад, що Червоний Хрест відновив 11 дахів в авіамістечку. Загалом Георгій Зантарая наголосив, що в районі триває подальша відбудова пошкодженого житла.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зантаря розповів, що у Святошинському районі налічується 463 укриття. До кінця 2026 року планують завершити будівництво ще трьох радіаційних укриттів.

Крім того, очільник Святошинської РДА поділився, що одне протирадіаційне укриття в Києві коштує близько 120 млн грн. Воно вміщує близько 1200 людей. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
