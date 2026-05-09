Судьба дома на Кременецком, 5: когда снесут руины, где погибли киевляне

Атакованный россиянами дом в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE

Прошло больше года с момента масштабной российской атаки на Святошинский район. 24 апреля 2025 года оккупанты разбили более 100 зданий и убили 13 киевлян. Одной из главных целей стал жилой дом по адресу Кременецкий переулок, 5.

О судьбе дома рассказал глава района Георгий Зантарая рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Прошел год со дня атаки, а на Кременецком переулке до сих пор руины

В ночь на 24 апреля северокорейская ракета попала в дом на Кременецком переулке, 5. Под завалами оказались украинцы, которые спали мирным сном. Спасательная операция длилась несколько суток, а район не оправился после трагедии до сих пор.

Сейчас в руинах, которые остались от дома, гуляет ветер и обваливается кирпич. Объект до сих пор не снесли из-за бюрократических вопросов, впрочем демонтаж планируют.

"Там работы выполняет коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ". Вокруг дома уже начали возводить ограждение. Мы каждый раз отмечаем, что его надо демонтировать. Почему? Потому что это проходная зона, где ходят дети. Там опасно и надо ускорить работу, но мы понимаем, что некоторые документы занимают время", — рассказывает Георгий Зантарая.

В этом доме было 12 квартир. Восемь владельцев уже получили сертификаты на получение нового жилья, другие квартиры не были приватизированы. Вопрос о предоставлении им жилья, по словам главы района, рассмотрят на ближайшей сессии Киевского совета.

"На скорость выполнения работ влияют многие факторы. Параллельно у нас есть другие повреждения. Немало специалистов привлечены на восстановление в других районах. Но я вас уверяю, что в ближайшее время начнутся работы по демонтажу этого дома", — говорит глава РГА.

Кременецкий переулок, 5. Фото: Новини.LIVE

