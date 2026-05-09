Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Судьба дома на Кременецком, 5: когда снесут руины, где погибли киевляне

Судьба дома на Кременецком, 5: когда снесут руины, где погибли киевляне

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 06:01
Судьба дома на Кременецком, 5: когда снесут руины, где погибли киевляне
Атакованный россиянами дом в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE

Прошло больше года с момента масштабной российской атаки на Святошинский район. 24 апреля 2025 года оккупанты разбили более 100 зданий и убили 13 киевлян. Одной из главных целей стал жилой дом по адресу Кременецкий переулок, 5.

О судьбе дома рассказал глава района Георгий Зантарая рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Прошел год со дня атаки, а на Кременецком переулке до сих пор руины

В ночь на 24 апреля северокорейская ракета попала в дом на Кременецком переулке, 5. Под завалами оказались украинцы, которые спали мирным сном. Спасательная операция длилась несколько суток, а район не оправился после трагедии до сих пор.

Сейчас в руинах, которые остались от дома, гуляет ветер и обваливается кирпич. Объект до сих пор не снесли из-за бюрократических вопросов, впрочем демонтаж планируют.

"Там работы выполняет коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ". Вокруг дома уже начали возводить ограждение. Мы каждый раз отмечаем, что его надо демонтировать. Почему? Потому что это проходная зона, где ходят дети. Там опасно и надо ускорить работу, но мы понимаем, что некоторые документы занимают время", — рассказывает Георгий Зантарая.

Читайте также:

В этом доме было 12 квартир. Восемь владельцев уже получили сертификаты на получение нового жилья, другие квартиры не были приватизированы. Вопрос о предоставлении им жилья, по словам главы района, рассмотрят на ближайшей сессии Киевского совета.

"На скорость выполнения работ влияют многие факторы. Параллельно у нас есть другие повреждения. Немало специалистов привлечены на восстановление в других районах. Но я вас уверяю, что в ближайшее время начнутся работы по демонтажу этого дома", — говорит глава РГА.

Кременецький провулок, 5
Кременецкий переулок, 5. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Святошинском районе строят противорадиационные укрытия. Сколько миллионов выделил город на проект — нам рассказал руководитель РГА.

Также мы рассказывали, что в районе повреждено 336 домов. Больше всего ударов зафиксировали во время российских атак на столицу в 2025 году.

Киев атака Святошинский район Киева
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации