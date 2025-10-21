Відео
Головна Київ Домагання в університеті — розпочався суд над викладачем Білоусом

Домагання в університеті — розпочався суд над викладачем Білоусом

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:04
Оновлено: 16:12
Справа Андрія Білоуса — у Києві стартувало судове засідання
Андрій Білоус. Фото: кадр з відео

У Києві стартувало судове засідання у справі ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса, якого підозрюють в сексуальних злочинах. Водночас він відкинув звинувачення.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко у вівторок, 21 жовтня. 

Підозри Білоусу

Кравченко розповів, що викладачеві оголошено підозри у вчиненні сексуальних злочинів:

  • ч. 2 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, а також зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи);
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 153 КК України (вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи та сексуальне насильство, вчинене повторно).

"Моя заступниця Марія Вдовиченко подала клопотання про обрання запобіжного заходу й особисто представлятиме обвинувачення у суді", — зауважив Кравченко.

За його словами, саме цей випадок став переломним, оскільки сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. 

null
Допис Кравченко. Фото: скриншот

Що каже Білоус

Білоус у коментарі "Телеграфу" прокоментував звинувачення. Водночас він радий, що йому вручили підозру, оскільки "зможе захищати себе".

"Я зможу захищати себе повноцінно, бо до цього девʼять чи десять місяців мене поливали брудом, я не був учасником жодного кримінального провадження, у мене не було ні підозри, ніякого статусу, я був в статусі свідка, тому не міг нічого сказати та прокоментувати. Тепер нарешті я зможу себе захищати, я отримав матеріали справи і нарешті дізнався, хто і в чому мене звинувачує офіційно", — зауважив він.

За його словами, він не завдав шкоди жодній дівчині, однак мав з ними "дружні тісні стосунки".

За даними ЗМІ, судове засідання буде закрите, але запобіжний захід оголосять публічно.

Нагадаємо, 21 жовтня у Білоуса провели обшуки за місцем проживання та роботи. В Офісі генпрокурора розповіли подробиці.

Раніше актори Молодого театру виступили проти Білоуса під час вистави "Небезпечні звʼязки". Згодом скандальний викладач залишив посаду.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
