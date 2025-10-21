Дело Андрея Белоуса — в Киеве началось судебное заседание

Андрей Билоус. Фото: кадр из видео

В Киеве стартовало судебное заседание по делу экс-директора Молодого театра Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальных преступлениях. В то же время он отверг обвинения.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко во вторник, 21 октября.

Реклама

Читайте также:

Подозрения Билоусу

Кравченко рассказал, что преподавателю объявлены подозрения в совершении сексуальных преступлений:

ч. 2 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим любое -либо из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 153-155 настоящего Кодекса, или совершение таких деяний в отношении супруга или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, или в отношении лица в связи с выполнением этим лицом служебного, профессионального или общественного долга, или в отношении женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности, а также изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетнего лица);

ч. 1 и ч. 2 ст. 153 УК Украины (совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица и сексуальное насилие, совершенное повторно).

"Мой заместитель Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения и лично будет представлять обвинение в суде", — отметил Кравченко.

По его словам, именно этот случай стал переломным, поскольку смелость одной девушки дала возможность выявить другие эпизоды домогательств, которые стали частью досудебного расследования.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Что говорит Билоус

Билоус в комментарии "Телеграфу" прокомментировал обвинения. В то же время он рад, что ему вручили подозрение, поскольку "сможет защищать себя".

"Я смогу защищать себя полноценно, потому что до этого девять или десять месяцев меня поливали грязью, я не был участником ни одного уголовного производства, у меня не было ни подозрения, никакого статуса, я был в статусе свидетеля, поэтому не мог ничего сказать и прокомментировать. Теперь наконец я смогу себя защищать, я получил материалы дела и наконец узнал, кто и в чем меня обвиняет официально", — отметил он.

По его словам, он не нанес вреда ни одной девушке, однако имел с ними "дружеские тесные отношения".

По данным СМИ, судебное заседание будет закрыто, но меру пресечения объявят публично.

Напомним, 21 октября у Билоуса провели обыски по месту жительства и работы. В Офисе генпрокурора рассказали подробности.

Ранее актеры Молодого театра выступили против Белоуса во время спектакля "Опасные связи". Впоследствии скандальный преподаватель покинул должность.