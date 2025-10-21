Видео
Домогательства в ВУЗе — начался суд над преподавателем Белоусом

Домогательства в ВУЗе — начался суд над преподавателем Белоусом

Дата публикации 21 октября 2025 16:04
обновлено: 16:04
Дело Андрея Белоуса — в Киеве началось судебное заседание
Андрей Билоус. Фото: кадр из видео

В Киеве стартовало судебное заседание по делу экс-директора Молодого театра Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальных преступлениях. В то же время он отверг обвинения.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко во вторник, 21 октября.

Подозрения Билоусу

Кравченко рассказал, что преподавателю объявлены подозрения в совершении сексуальных преступлений:

  • ч. 2 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим любое -либо из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 153-155 настоящего Кодекса, или совершение таких деяний в отношении супруга или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, или в отношении лица в связи с выполнением этим лицом служебного, профессионального или общественного долга, или в отношении женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности, а также изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетнего лица);
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 153 УК Украины (совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица и сексуальное насилие, совершенное повторно).

"Мой заместитель Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения и лично будет представлять обвинение в суде", — отметил Кравченко.

По его словам, именно этот случай стал переломным, поскольку смелость одной девушки дала возможность выявить другие эпизоды домогательств, которые стали частью досудебного расследования.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Что говорит Билоус

Билоус в комментарии "Телеграфу" прокомментировал обвинения. В то же время он рад, что ему вручили подозрение, поскольку "сможет защищать себя".

"Я смогу защищать себя полноценно, потому что до этого девять или десять месяцев меня поливали грязью, я не был участником ни одного уголовного производства, у меня не было ни подозрения, никакого статуса, я был в статусе свидетеля, поэтому не мог ничего сказать и прокомментировать. Теперь наконец я смогу себя защищать, я получил материалы дела и наконец узнал, кто и в чем меня обвиняет официально", — отметил он.

По его словам, он не нанес вреда ни одной девушке, однако имел с ними "дружеские тесные отношения".

По данным СМИ, судебное заседание будет закрыто, но меру пресечения объявят публично.

Напомним, 21 октября у Билоуса провели обыски по месту жительства и работы. В Офисе генпрокурора рассказали подробности.

Ранее актеры Молодого театра выступили против Белоуса во время спектакля "Опасные связи". Впоследствии скандальный преподаватель покинул должность.

Киев суд скандал театр Андрей Белоусов Руслан Кравченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
