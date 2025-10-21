Відео
Ексдиректору "Молодого театру" у Києві повідомили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:39
Оновлено: 12:12
Андрію Білоусу оголосили підозру — в нього проводять обшуки
Обшуки в Андрія Білоуса. Фото: ОГП

Колишньому директору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток. Правоохоронці проводять у нього обшуки.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 21 жовтня. 

Що відомо про справу

Що відомо про справу

Згідно з досудовим розслідуванням, з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Так, з березня 2018 року по квітень 2023 року він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру у службових приміщеннях театру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. Зазначається, що вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів.

"Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі", — розповіли в ОГП. 

Також правоохоронці з'ясували, що тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування, а саме — не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило під загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора "Молодого театру".

Окрім показів потерпілих, у справі допитали десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

Обшуки у підорюваного

За даними правоохоронців, 21 жовтня у підозрюваного провели обшуки за місцем проживання та роботи. У нього вилучили мобільні пристрої та інші речові докази, які перевіряються у межах кримінального провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу фігуранту справи.

Зазначимо, його підозрюють у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі — неповнолітніх (ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України).

В Офісу генпрокурора не назвали імені ексдиректора вишу, але йдеться про Андрія Білоуса. 

Що передувало

Нагадаємо, у січні 2025 року одна зі студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Проти нього відкрили кримінальну справу

У лютому Білоуса відсторонили від посади директора Молодого театру, але вже в березні він повернувся до роботи

Актори виступили проти Білоуса просто зі сцени Молодого театру. Вони заявили, що його злочини тривають вже близько 10 років, а серед його жертв були неповнолітні дівчата.

Вже 14 травня 2025 року Білоус залишив посаду директора Молодого театру. Він подав заяву на звільнення за угодою сторін.

згвалтування театр прокуратура підозра Андрій Білоус
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
