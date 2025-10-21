Андрію Білоусу оголосили підозру — в нього проводять обшуки

Обшуки в Андрія Білоуса. Фото: ОГП

Колишньому директору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток. Правоохоронці проводять у нього обшуки.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 21 жовтня.

Що відомо про справу

Згідно з досудовим розслідуванням, з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Так, з березня 2018 року по квітень 2023 року він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру у службових приміщеннях театру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. Зазначається, що вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів.

"Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі", — розповіли в ОГП.

Також правоохоронці з'ясували, що тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування, а саме — не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило під загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора "Молодого театру".

Окрім показів потерпілих, у справі допитали десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

Обшуки у підорюваного

За даними правоохоронців, 21 жовтня у підозрюваного провели обшуки за місцем проживання та роботи. У нього вилучили мобільні пристрої та інші речові докази, які перевіряються у межах кримінального провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу фігуранту справи.

Зазначимо, його підозрюють у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі — неповнолітніх (ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України).

В Офісу генпрокурора не назвали імені ексдиректора вишу, але йдеться про Андрія Білоуса.

Що передувало

Нагадаємо, у січні 2025 року одна зі студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Проти нього відкрили кримінальну справу.

У лютому Білоуса відсторонили від посади директора Молодого театру, але вже в березні він повернувся до роботи.

Актори виступили проти Білоуса просто зі сцени Молодого театру. Вони заявили, що його злочини тривають вже близько 10 років, а серед його жертв були неповнолітні дівчата.

Вже 14 травня 2025 року Білоус залишив посаду директора Молодого театру. Він подав заяву на звільнення за угодою сторін.