Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В первый день последнего месяца осени, 1 ноября, в воскресенье, в Киевской области и в столице ожидается прохладная погода. Прогнозируется облачность и дождь. Ветер будет северо-западным, 5–10 м/с, а температура воздуха в области днем поднимется до +11 °C.

Об этом пишет Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода в Киевской области 1 ноября

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что погода в Киевской области в первый день последнего месяца осени будет облачной, а местами ожидается дождь.

Ветер северо-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха по области составит +2…+7 °C, а днём столбики термометров покажут +6…+11 °C.

Читайте также:

Погода в Киеве 1 ноября

В столице также ожидается облачность и дождь. Ночью температура воздуха составит +5…+7 °C, а днем — около +8…+10 °C.

Ветер в Киеве будет северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Новости Киева

Мы писали, что в настоящее время в Киеве наблюдаются суровые отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщили, что вечером 30 октября российская армия нанесла удар по объекту инфраструктуры, из-за чего разрушения "наложились" на плохое состояние энергосистемы. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы исправить сложную ситуацию.

Новини.LIVE сообщали, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что, несмотря на обстрелы со стороны РФ, специалистам Киева удалось восстановить водоснабжение и водоотведение. Сейчас все работает в штатном режиме.