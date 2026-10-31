Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Києві ліквідували аварійну ситуацію, що виникла після трьох влучань по об’єкту критичної інфраструктури ввечері 30 жовтня. Енергетики та комунальні служби працювали над усуненням наслідків атаки всю ніч, а наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Енергетики та комунальники працювали всю ніч

Аварійна ситуація виникла після трьох влучань по одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці. Енергетики та комунальні служби всю ніч працювали, щоб ліквідувати наслідки пошкоджень і відновити стабільну роботу систем.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Наразі водопостачання та водовідведення в Києві працюють у штатному режимі.

Останні новини Києва

Раніше Новини.LIVE писали, що народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому іноді почувається безпечніше на фронті, ніж у Києві. За його словами, на передовій ситуація для нього більш прогнозована та зрозуміла, тоді як у столиці постійно лунають вибухи й тривають повітряні атаки.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що ввечері 30 жовтня через російську атаку на енергетичний об’єкт частини Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів Києва залишилися без електропостачання. У ДТЕК зазначили, що звичайні графіки відключень у цих районах тимчасово не діють, а енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.