Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличко: енергетики й комунальники відновили роботу водопостачання в Києві

Кличко: енергетики й комунальники відновили роботу водопостачання в Києві

Ua ru
31 жовтня 2026 10:45
У Києві відновили роботу систем водопостачання після трьох влучань РФ facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Києві ліквідували аварійну ситуацію, що виникла після трьох влучань по об’єкту критичної інфраструктури ввечері 30 жовтня. Енергетики та комунальні служби працювали над усуненням наслідків атаки всю ніч, а наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Енергетики та комунальники працювали всю ніч

Аварійна ситуація виникла після трьох влучань по одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці. Енергетики та комунальні служби всю ніч працювали, щоб ліквідувати наслідки пошкоджень і відновити стабільну роботу систем.

Кличко: енергетики й комунальники відновили роботу водопостачання в Києві - фото 1
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Наразі водопостачання та водовідведення в Києві працюють у штатному режимі.

Останні новини Києва

Раніше Новини.LIVE писали, що народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому іноді почувається безпечніше на фронті, ніж у Києві. За його словами, на передовій ситуація для нього більш прогнозована та зрозуміла, тоді як у столиці постійно лунають вибухи й тривають повітряні атаки.

Читайте також:

Також Новини.LIVE повідомляли, що ввечері 30 жовтня через російську атаку на енергетичний об’єкт частини Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів Києва залишилися без електропостачання. У ДТЕК зазначили, що звичайні графіки відключень у цих районах тимчасово не діють, а енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Віталій Кличко Київ аварія водопостачання комунальні служби
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації