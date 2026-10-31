Електрик ремонтує лінії електромереж. Фото: УНІАН

Повідомляється, що в Києві, 31 жовтня, в суботу, спостерігаються масштабні відключення світла через нові російські атаки на критичну інфраструктуру країни. Під час обстрілу РФ ввечері 30 жовтня нові руйнування наклались на наслідки попередніх ударів, внаслідок цього наразі ситуація складна.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Ситуація зі світлом в Києві 31 жовтня

У ДТЕК повідомили, що складна ситуація зі світлом в столиці пов'язана з черговими ударами Росії на українську енергетичну систему. Відомо, що російські війська 30 жовтня обстріляли критичну інфраструктуру в різних регіонах України. Під ударом також опинилась київська ТЕЦ.

"Вчорашній удар ворога по енергооб’єктах країни, зокрема, й столиці, суттєво ускладнив і без того критичний стан енергосистеми після попередніх обстрілів", — повідомили фахівці.

Таким чином навантаження на енергосистему зросло, ситуація ускладнилась, але наразі працівники роблять "все можливе" для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

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Наразі в Києві спостерігаються жорсткі графіки відключення світла, у компанії зазначають, що це зроблено для того, щоб жителі могли спланувати свій день.

"Упроваджені обмеження справді суворі, проте графіки дають змогу планувати день. Енергетики роблять все можливе, щоб запобігти екстреним відключенням, коли ситуація повністю непередбачувана", — написали в ДТЕК.

Ми писали, що в окремих районах столиці запроваджено суворі відключення електроенергії. Вдень кияни будуть залишатись без електропостачання більшу частину світлого дня.

Новини.LIVE інформували, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після чергового обстрілу Росії на столицю енергетики й комунальники відновили роботу водопостачання. Наразі система працює в штатному режимі.