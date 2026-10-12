Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня — Укргідрометцентр прогнозує дощі й похолодання

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області у вівторок, 13 жовтня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі очікується дощ, однак удень опадів не буде. Вітер переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині завтра

Температура повітря вночі по області становитиме +5…+10 °C, удень — +12…+17 °C. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть +8…+10 °C, а вдень — +12…+14 °C.

Прогноз погоди на 13 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

З 13 до 17 жовтня в цьому ж регіоні очікуються два періоди з різними погодними умовами, насамперед щодо опадів. Протягом цього часу переважатиме хмарна погода, а сонячних прояснень буде небагато.

Прогноз погоди. Фото: скриншот

13–15 жовтня атмосферний тиск зростатиме, тому дощів не прогнозують. Винятком стане ніч на 13 жовтня, коли ще можливі залишкові опади.

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Уже 16–17 жовтня через активізацію циклонічної діяльності над Чорним морем і вплив пов’язаного з нею атмосферного фронту місцями дощитиме.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня через пошкодження енергетичного об’єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, що спричинило перебої зі світлом і водою. Також через відсутність напруги тимчасово зупинили рух поїздів метро, роботу ескалаторів і частини наземного електротранспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, недавно директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив про можливі російські удари взимку по високовольтних лініях і розподільчих вузлах, від яких залежить електропостачання Києва. Такий сценарій пов’язаний із недостатньою власною генерацією столиці та її залежністю від електроенергії, що надходить з інших регіонів.