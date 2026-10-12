Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня — Укргідрометцентр прогнозує дощі й похолодання

Дощ накриє Київ уночі: синоптики оприлюднили прогноз
У Києві та Київській області у вівторок, 13 жовтня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі очікується дощ, однак удень опадів не буде. Вітер переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Якою буде погода на Київщині завтра
Температура повітря вночі по області становитиме +5…+10 °C, удень — +12…+17 °C. У столиці вночі стовпчики термометрів покажуть +8…+10 °C, а вдень — +12…+14 °C.
З 13 до 17 жовтня в цьому ж регіоні очікуються два періоди з різними погодними умовами, насамперед щодо опадів. Протягом цього часу переважатиме хмарна погода, а сонячних прояснень буде небагато.
13–15 жовтня атмосферний тиск зростатиме, тому дощів не прогнозують. Винятком стане ніч на 13 жовтня, коли ще можливі залишкові опади.
Уже 16–17 жовтня через активізацію циклонічної діяльності над Чорним морем і вплив пов’язаного з нею атмосферного фронту місцями дощитиме.
Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня через пошкодження енергетичного об’єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, що спричинило перебої зі світлом і водою. Також через відсутність напруги тимчасово зупинили рух поїздів метро, роботу ескалаторів і частини наземного електротранспорту.
Як повідомляли Новини.LIVE, недавно директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив про можливі російські удари взимку по високовольтних лініях і розподільчих вузлах, від яких залежить електропостачання Києва. Такий сценарій пов’язаний із недостатньою власною генерацією столиці та її залежністю від електроенергії, що надходить з інших регіонів.