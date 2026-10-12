Прогноз погоды в Украине на 13 октября — Укргидрометцентр прогнозирует дожди и похолодание

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области во вторник, 13 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дождь, однако днём осадков не будет. Преобладает северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киевской области завтра

Температура воздуха ночью по области составит +5…+10 °C, днем — +12…+17 °C. В столице ночью столбики термометров покажут +8…+10 °C, а днем — +12…+14 °C.

Прогноз погоды на 13 октября. Фото: Укргидрометцентр

С 13 по 17 октября в этом же регионе ожидаются два периода с разными погодными условиями, прежде всего в отношении осадков. В течение этого времени будет преобладать облачная погода, а солнечных прояснений будет немного.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

13–15 октября атмосферное давление будет расти, поэтому дождей не прогнозируется. Исключением станет ночь на 13 октября, когда еще возможны остаточные осадки.

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Уже 16–17 октября из-за активизации циклонической деятельности над Черным морем и влияния связанного с ней атмосферного фронта местами будут идти дожди.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 октября из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области ухудшилось энергоснабжение столицы, что привело к перебоям со светом и водой. Также из-за отсутствия напряжения временно остановили движение поездов метро, работу эскалаторов и части наземного электротранспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил о возможных российских ударах зимой по высоковольтным линиям и распределительным узлам, от которых зависит электроснабжение Киева. Такой сценарий связан с недостаточной собственной генерацией столицы и её зависимостью от электроэнергии, поступающей из других регионов.