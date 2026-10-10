Россия сосредоточит атаки на подстанциях, чтобы обесточить Киев

Электрик проводит ремонтные работы. Фото: УНИАН

В течение зимы российские войска могут сосредоточить удары по высоковольтным линиям и распределительным узлам, обеспечивающим электроснабжение Киева. Это связано с недостатком собственной генерации в столице и её зависимостью от поставок электроэнергии из других регионов.

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Почему Киев остается уязвимым для атак на энергетику

Александр Харченко сообщил в интервью, что в настоящее время Киев и Одесса не располагают достаточными собственными мощностями для производства электроэнергии, поэтому зависят от внешних поставок. Из-за этого удары по высоковольтным линиям и распределительным узлам могут создавать дополнительные риски для стабильного электроснабжения этих городов.

"Есть определенные нюансы в отдельных энергетических узлах, например, сейчас в Киеве или в Одессе просто нет достаточной генерации, поскольку она повреждена или уничтожена, чтобы вырабатывать электроэнергию внутри Киева. И это, конечно, создает большие проблемы, потому что Киев потребляет в пик до 12–15 % общеукраинского потребления и нуждается в очень большом количестве соответствующей электроэнергии, которая должна поступать извне. И когда наносятся удары по высоковольтным подстанциям и распределительным подстанциям, ситуация становится очень сложной", — сказал он.

Как можно укрепить энергетическую устойчивость столицы

Директор Центра исследований энергетики подчеркнул, что в настоящее время одной из долгосрочных задач Украины должно стать развитие и восстановление генерирующих мощностей непосредственно в Киеве. Это позволит столице меньше зависеть от поставок электроэнергии из других регионов.

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"Одна из стратегических долгосрочных задач — это строительство и восстановление генерации в Киеве для того, чтобы Киев мог сам себя обеспечивать. Ну и так же перспективно нам нужно работать с Одессой", — пояснил эксперт.

Ранее мы писали, что Александр Харченко в этом же интервью оценил возможную продолжительность отключений электроэнергии в Киеве зимой. По его прогнозу, в случае наихудшего развития событий свет в столице могут отключать на срок до 14 часов в сутки.

Новини.LIVE сообщали, что из-за проблем с электроснабжением в столице уже развернули пункты стойкости. В Оболонском, Подольском и Святошинском районах сейчас самая тяжелая ситуация со светом.