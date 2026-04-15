Дощ та +18 °С: прогноз погоди у Києві на 16 квітня

Люди йдуть містом з парасольками під дощем.

У Києві та Київській області 16 квітня утримається переважно спокійна весняна погода з мінливою хмарністю. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливий невеликий дощ. Температура повітря залишатиметься комфортною для середини квітня, із помітним денним потеплінням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та на Київщині 16 квітня

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 16 квітня, на території Київської області та в столиці прогнозується мінлива хмарність. Погода буде відносно спокійною, із поступовим погіршенням умов у денний час через локальні опади.

У нічні години істотних опадів не передбачається. Атмосфера залишатиметься стабільною, без дощів, із помірною хмарністю.

Вдень очікується невеликий дощ, який матиме локальний характер і не триватиме довго. Опади будуть слабкими, проте можуть охоплювати окремі райони області та Києва.

Вітер прогнозується південно-західного напрямку, в межах 5-10 м/с. Суттєвих поривів або небезпечних погодних явищ не очікується.

Температурні показники на 16 квітня:

по Київській області вночі +3…+8 °С , вдень +14…+19 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +6…+8 °С, вдень +16…+18 °С.

Отже, 16 квітня у Києві та області переважатиме м’яка весняна погода з комфортними денними температурами та короткочасними дощами у другій половині дня.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

