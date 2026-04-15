Головна Київ Дощ та +18 °С: прогноз погоди у Києві на 16 квітня

Дощ та +18 °С: прогноз погоди у Києві на 16 квітня

Дата публікації: 15 квітня 2026 15:06
Люди йдуть містом з парасольками під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 16 квітня утримається переважно спокійна весняна погода з мінливою хмарністю. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливий невеликий дощ. Температура повітря залишатиметься комфортною для середини квітня, із помітним денним потеплінням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 16 квітня
Прогноз погоди в Україні на 16 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та на Київщині 16 квітня

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 16 квітня, на території Київської області та в столиці прогнозується мінлива хмарність. Погода буде відносно спокійною, із поступовим погіршенням умов у денний час через локальні опади.

У нічні години істотних опадів не передбачається. Атмосфера залишатиметься стабільною, без дощів, із помірною хмарністю. 

Вдень очікується невеликий дощ, який матиме локальний характер і не триватиме довго. Опади будуть слабкими, проте можуть охоплювати окремі райони області та Києва.

Читайте також:

Вітер прогнозується південно-західного напрямку, в межах 5-10 м/с. Суттєвих поривів або небезпечних погодних явищ не очікується. 

Температурні показники на 16 квітня: 

  • по Київській області вночі +3…+8 °С, вдень +14…+19 °С
  • у Києві вночі +6…+8 °С, вдень +16…+18 °С

Отже, 16 квітня у Києві та області переважатиме м’яка весняна погода з комфортними денними температурами та короткочасними дощами у другій половині дня.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві та області 15 квітня ціни на пальне суттєво не змінилися і залишилися на рівні попереднього дня. Водії можуть заправлятися за тими ж тарифами, що й раніше. На окремих АЗС вартість бензину та дизелю також збереглася без змін. 

Також Новини.LIVE інформували, що 15 квітня в одному із ТРЦ Києві загинув чоловік. Він впав із п'ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
