У Києві чоловік впав з 5-го поверху ТРЦ "Гулівер": він загинув

Чоловік впав з п'ятого поверху ТРЦ "Гулівер" у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У середу, 15 квітня, в Печерському районі Києва у приміщенні ТРЦ "Гулівер" загинув чоловік. За попередньою інформацією, він впав з п'ятого поверху. Обставини смерті та особа загиблого встановлюють.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця події.

Правоохоронці на місці загибелі чоловіка у ТРЦ "Гулівер". Фото: Нацполіція

У Києві в ТРЦ "Гулівер" загинув чоловік

Сьогодні, 15 квітня, у Печерському районі Києва у приміщенні торгівельного центру "Гулівер" загинув чоловік. Відомо, що відвідувач впав із п’ятого поверху й отримав несумісні з життям травми.

Увага! Фото 18+, містить чутливий контент!

Тіло чоловіка, що впав з 5-го поверху ТРЦ "Гулівер". Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Деталі інциденту та особа чоловіка наразі встановлюються. На місці працюють правоохоронці.

"Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торгівельного центру в Печерському районі столиці. Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув", — поінформували в поліції Києва.

Скриншот повідомлення поліції Києва/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що 14 квітня у Бровари на Київщині стався вибух у приватному секторі міста. Внаслідок інциденту постраждав чоловік. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

Новини.LIVE також писали, що того ж дня у Броварах правоохоронці затримали осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху. За даними слідства, вони діяли за вказівкою російських спецслужб. Серед затриманих — 23-річний місцевий житель і його 17-річний спільник із Чернівецької області.