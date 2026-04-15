У Києві чоловік впав з 5-го поверху ТРЦ "Гулівер": він загинув
У середу, 15 квітня, в Печерському районі Києва у приміщенні ТРЦ "Гулівер" загинув чоловік. За попередньою інформацією, він впав з п'ятого поверху. Обставини смерті та особа загиблого встановлюють.
Про це інформує кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця події.
Сьогодні, 15 квітня, у Печерському районі Києва у приміщенні торгівельного центру "Гулівер" загинув чоловік. Відомо, що відвідувач впав із п’ятого поверху й отримав несумісні з життям травми.
Увага! Фото 18+, містить чутливий контент!
Деталі інциденту та особа чоловіка наразі встановлюються. На місці працюють правоохоронці.
"Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торгівельного центру в Печерському районі столиці. Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув", — поінформували в поліції Києва.
