Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві чоловік впав з 5-го поверху ТРЦ "Гулівер": він загинув

У Києві чоловік впав з 5-го поверху ТРЦ "Гулівер": він загинув

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 12:01
У Києві чоловік впав з 5-го поверху ТРЦ "Гулівер": він загинув
Чоловік впав з п'ятого поверху ТРЦ "Гулівер" у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У середу, 15 квітня, в Печерському районі Києва у приміщенні ТРЦ "Гулівер" загинув чоловік. За попередньою інформацією, він  впав з п'ятого поверху. Обставини смерті та особа загиблого встановлюють.

Про це інформує кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця події.

Смерть чоловіка у ТРЦ "Гулівер"
Правоохоронці на місці загибелі чоловіка у ТРЦ "Гулівер". Фото: Нацполіція

У Києві в ТРЦ "Гулівер" загинув чоловік

Сьогодні, 15 квітня, у Печерському районі Києва у приміщенні торгівельного центру "Гулівер" загинув чоловік. Відомо, що відвідувач впав із п’ятого поверху й отримав несумісні з життям травми.

Увага! Фото 18+, містить чутливий контент!

Смерть чоловіка у ТРЦ "Гулівер"
Тіло чоловіка, що впав з 5-го поверху ТРЦ "Гулівер". Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Деталі інциденту та особа чоловіка наразі встановлюються. На місці працюють правоохоронці.

Читайте також:

"Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торгівельного центру в Печерському районі столиці. Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув",поінформували в поліції Києва.

Скриншот повідомлення поліції Києва/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що 14 квітня у Бровари на Київщині стався вибух у приватному секторі міста. Внаслідок інциденту постраждав чоловік. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт. 

Новини.LIVE також писали, що того ж дня у Броварах правоохоронці затримали осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху. За даними слідства, вони діяли за вказівкою російських спецслужб. Серед затриманих — 23-річний місцевий житель і його 17-річний спільник із Чернівецької області.

Київ смерть ТРЦ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації