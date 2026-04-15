Дождь и +18 °С: прогноз погоды в Киеве на 16 апреля

Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 16 апреля сохранится преимущественно спокойная весенняя погода с переменной облачностью. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет оставаться комфортной для середины апреля, с заметным дневным потеплением.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области 16 апреля

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 16 апреля, на территории Киевской области и в столице прогнозируется переменная облачность. Погода будет относительно спокойной, с постепенным ухудшением условий в дневное время из-за локальных осадков.

В ночные часы существенных осадков не предвидится. Атмосфера будет оставаться стабильной, без дождей, с умеренной облачностью.

Днем ожидается небольшой дождь, который будет иметь локальный характер и не продлится долго. Осадки будут слабыми, однако могут охватывать отдельные районы области и Киева.

Ветер прогнозируется юго-западного направления, в пределах 5-10 м/с. Существенных порывов или опасных погодных явлений не ожидается.

Температурные показатели на 16 апреля:

по Киевской области ночью +3...+8 °С , днем +14...+19 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.

Итак, 16 апреля в Киеве и области будет преобладать мягкая весенняя погода с комфортными дневными температурами и кратковременными дождями во второй половине дня.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

