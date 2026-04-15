Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 15:06
Дождь и +18 °С: прогноз погоды в Киеве на 16 апреля
Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 16 апреля сохранится преимущественно спокойная весенняя погода с переменной облачностью. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет оставаться комфортной для середины апреля, с заметным дневным потеплением.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 16 квітня
Прогноз погоды в Украине на 16 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области 16 апреля

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 16 апреля, на территории Киевской области и в столице прогнозируется переменная облачность. Погода будет относительно спокойной, с постепенным ухудшением условий в дневное время из-за локальных осадков.

В ночные часы существенных осадков не предвидится. Атмосфера будет оставаться стабильной, без дождей, с умеренной облачностью.

Днем ожидается небольшой дождь, который будет иметь локальный характер и не продлится долго. Осадки будут слабыми, однако могут охватывать отдельные районы области и Киева.

Читайте также:

Ветер прогнозируется юго-западного направления, в пределах 5-10 м/с. Существенных порывов или опасных погодных явлений не ожидается.

Температурные показатели на 16 апреля:

  • по Киевской области ночью +3...+8 °С, днем +14...+19 °С;
  • в Киеве ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.

Итак, 16 апреля в Киеве и области будет преобладать мягкая весенняя погода с комфортными дневными температурами и кратковременными дождями во второй половине дня.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве и области 15 апреля цены на топливо существенно не изменились и остались на уровне предыдущего дня. Водители могут заправляться по тем же тарифам, что и раньше. На отдельных АЗС стоимость бензина и дизеля также сохранилась без изменений.

Также Новини.LIVE информировали, что 15 апреля в одном из ТРЦ Киеве погиб мужчина. Он упал с пятого этажа и от полученных телесных повреждений погиб. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации