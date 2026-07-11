Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Дощі та прохолода затримаються в Києві: прогноз погоди на завтра

Дощі та прохолода затримаються в Києві: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 16:44
Прогноз погоди в Україні на 12 липня — Укргідрометцентр прогнозує дощі
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 12 липня, жителів Києва та області очікує мінлива хмарність із короткочасними дощами. За прогнозом синоптиків, місцями на Київщині можливі грози, однак тривалих опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 12 липня

Вітер упродовж доби змінить напрямок із південно-західного на північно-західний. Його швидкість становитиме 5–10 м/с, без суттєвих поривів.

Дощі та прохолода затримаються в Києві: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоди в Києві на 12 липня. Фото: Meteoprog

У Київській області температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 °C, а вдень підніметься до +20…+25 °C. У столиці нічна температура становитиме +12…+14 °C, вдень повітря прогріється до +22…+24 °C.

Попри ймовірність дощів, синоптики зазначають, що протягом дня можливі прояснення, тож погода залишатиметься комфортною для прогулянок і поїздок.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, між керівництвом Києва та Київської міської військової адміністрації триває публічна дискусія щодо повноважень і координації роботи в умовах воєнного стану. Зокрема, начальник КМВА Тимур Ткаченко неодноразово заявляв про необхідність більшої взаємодії під час ухвалення рішень, пов'язаних із безпекою столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по Києву 2 липня паливно-мастильні матеріали потрапили в озеро Кирилівське в Оболонському районі столиці. Для запобігання поширенню забруднення комунальні служби продовжують очищення водойми спеціальними сорбентами.

погода Київ Укргідрометцентр
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації