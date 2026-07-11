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Главная Киев Дожди и прохлада задержатся в Киеве: прогноз погоды на завтра

Дожди и прохлада задержатся в Киеве: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 16:44
Прогноз погоды в Украине на 12 июля — Укргидрометцентр прогнозирует дожди
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 июля, жителей Киева и области ожидает переменная облачность с кратковременными дождями. По прогнозу синоптиков, местами в Киевской области возможны грозы, однако длительных осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 12 июля

Ветер в течение суток изменит направление с юго-западного на северо-западный. Его скорость составит 5–10 м/с, без значительных порывов.

Дожди и прохлада задержатся в Киеве: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды в Киеве на 12 июля. Фото: Meteoprog

В Киевской области температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 °C, а днем поднимется до +20…+25 °C. В столице ночная температура составит +12…+14 °C, днем воздух прогреется до +22…+24 °C.

Несмотря на вероятность дождей, синоптики отмечают, что в течение дня возможны прояснения, поэтому погода останется комфортной для прогулок и поездок.

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погода Киев Укргидрометцентр
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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