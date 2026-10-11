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Головна Київ Дощі та прохолодна погода: прогноз на Київщині завтра

Дощі та прохолодна погода: прогноз на Київщині завтра

Ua ru
11 жовтня 2026 20:55
Погода в Києві та Київській області 12 жовтня: прогноз дощів і температури
Люди на зупинці під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 12 жовтня, жителям Київщини та столиці варто бути готовими до мінливої осінньої погоди. Хмари час від часу розходитимуться, відкриваючи небо, проте погода залишатиметься нестійкою. Синоптики попереджають про опади, які можуть вплинути на плани киян і мешканців області.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині завтра

За прогнозом синоптиків, на території Київської області та в Києві буде хмарно з проясненнями. Уночі очікується помірний дощ, а в окремих районах області опади можуть бути значними.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в Києві та області

У Київській області вночі температура становитиме +8...+13 °C, а вдень повітря прогріється до +12...+17 °C.

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У Києві вночі прогнозують +10...+12 °C, удень стовпчики термометрів покажуть +13...+15 °C.

Різниця між нічними та денними показниками буде невеликою, тож суттєвого потепління протягом дня не очікується.

Температура повітря в Києві та області 12 жовтня
Прогноз температури повітря в Києві. Скриншот: Укргідрометцентр

Останні новини Києва

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час російської атаки на Київ 10 жовтня в Оболонському районі столиці були поранені люди. Частину постраждалих госпіталізували, а екстрені служби ліквідовували займання та перевіряли місця падіння уламків.

Також Новини.LIVE писали, що в Києві та інших регіонах України тривають роботи з відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів. Енергетики працюють над поверненням електропостачання, а комунальні служби — над стабілізацією водопостачання. У міській владі закликали киян підготувати необхідні запаси на випадок аварійних ситуацій.

похолодання прогнози дощ прогноз погоди температура повітря погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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