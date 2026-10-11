Погода в Киеве и Киевской области 12 октября: прогноз дождей и температуры

Люди на остановке во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 12 октября, жителям Киевской области и столицы следует быть готовыми к переменчивой осенней погоде. Облака время от времени будут рассеиваться, открывая небо, однако погода останется нестабильной. Синоптики предупреждают об осадках, которые могут повлиять на планы киевлян и жителей области.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Какая погода будет завтра в Киевской области

По прогнозу синоптиков, на территории Киевской области и в Киеве будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, а в отдельных районах области осадки могут быть значительными.

Ветер северо-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в Киеве и области

В Киевской области ночью температура составит +8...+13 °C, а днем воздух прогреется до +12...+17 °C.

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В Киеве ночью прогнозируют +10...+12 °C, днем столбики термометров покажут +13...+15 °C.

Разница между ночными и дневными показателями будет небольшой, поэтому существенного потепления в течение дня не ожидается.

Прогноз температуры воздуха в Киеве. Скриншот: Укргидрометцентр

Последние новости Киевской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время российской атаки на Киев 10 октября в Оболонском районе столицы были ранены люди. Часть пострадавших госпитализировали, а экстренные службы ликвидировали возгорания и проверяли места падения обломков.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве и других регионах Украины продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а коммунальные службы — над стабилизацией водоснабжения. В городской администрации призвали киевлян подготовить необходимые запасы на случай чрезвычайных ситуаций.